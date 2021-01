Personal del teatro brindará apoyo para tareas administrativas, de recepción y orientación a las personas que vayan a realizarse el test de COVID-19. Se trata de un soporte no médico, en turnos rotativos de cuatro horas por día. La intención es reemplazar a la posta de hisopados que se hacía en una escuela cercana, y que ya no se podrá utilizar ante el próximo inicio de clases. Sin embargo, se aclaró: “ No va a haber un bailarín del Colón haciendo testeos” .