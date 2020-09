“Estoy parado en la entrada de la ciudad de Chivilcoy, con mi papá en grave estado y no me dejan entrar, con todos los permisos tanto del Gobierno por 24 horas, como el certificado de su médico y no me permiten entrar. Hace más de 50 minutos que me tienen parado”. Claudio Parente escribió este breve relato en su muro de Facebook el viernes pasado, por la tarde. Había comenzado el trayecto desde La Plata para saludar por última vez a Rául, su padre que agonizaba en un geriátrico, pero no pudo. No lo dejaron. Un control en el marco de la pandemia se lo impidió .