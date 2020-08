Finalmente, el gobierno de Río Negro desistió en su decisión de volver a la “fase 1” para contener la propagación del coronavirus en la región, que aumentó el nivel de contagios en la última semana. A raíz de la presión social y los reclamos de los intendentes, la gobernadora Arabela Carreras dispuso un esquema “intermedio” de restricciones, con la habilitación de servicios esenciales y comercios no esenciales, como delivery de take away en bares, restaurantes y confiterías.