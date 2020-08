A medida que vuelven a abrir, muchos países europeos comienzan a ver un aumento de casos. Estos incluyen Bélgica, España, Francia, Grecia y Dinamarca. Otros, como Alemania, advierten que están comenzando a experimentar una segunda ola. Suecia no se encuentra en esta situación. Pero esta posición no es única: otros países europeos, como Noruega, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Italia, Portugal, no han visto grandes picos.