Su construcción fue paralizada en febrero de 2016, según documentos oficiales, “por temas administrativos y de certificación”. La propia María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, había dicho que prefería mejorar los hospitales ya abiertos antes que finalizar otros dos más: “La salud no es un edificio, a mí no me interesa cortar cintas. Yo no vine a la gobernación para cortar cintas y decirle a la gente que tiene un hospital que después no tiene”.