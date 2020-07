Kicillof dijo que pasar de fase fue posible gracias a la conciencia social y el compromiso de la población. “El esfuerzo que se hizo dio muy buenos resultados y éstos se mide en las vidas que salvamos y las personas que no se contagiaron” , remarcó. Pero advirtió: “No es verdad que la humanidad le está ganando al virus. Nosotros todavía no sabemos cómo matarlo. Eso significa que no tenemos vacuna, ni tratamiento comprobado en su efectividad, ni un remedio que cure a la gente de esto”. Por eso, insistió en que los bonaerenses continúen “con las medidas de cuidado personal y con el cumplimiento de la cuarentena”.