“La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomática, pero no es una enfermedad agradable, hay que evitarla a toda costa, y afecta a todos los grupos etáreos”, aseguró. Por eso decidió que “anunciar dos conjuntos de medidas distintas”. “Donde no hay circulación del virus, hay actividad económica. Esta realidad no es evitable, pero las muertes y los contagios sí lo son. No el problema económico”, indicó.