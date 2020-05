La emergencia sanitaria impactó en el 73% de los trabajadores de la Argentina, ya sea por la reducción de horas, la imposibilidad de ejercer la actividad laboral o el cambio de sus rutinas mediante la adopción del teletrabajo, en el mejor de los casos. Tanto es así que el 37% de la base analizada no está trabajando como consecuencia del confinamiento. Por otra parte, el 47% de los trabajadores no vieron disminuidos sus ingresos, el 29% tuvo una reducción de entre el 20% y 60% y, para el 21%, la disminución promedio fue del 80%. En relación a esto, el 44% señala que su sueldo no le alcanza para satisfacer sus necesidades de vida.