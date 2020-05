-No. Lo que intenta mitigar es el riesgo por el contagio intrahospitalario, del que hay un índice muy alto. Es para traslados, se puede usar en ambulancias o para llevar al paciente entre una cama de cuidados comunes y una de terapia intensiva. Es muy importante para la fase de contención de la pandemia. Porque los traslados de pacientes sospechosos de COVID-19 no se hacen en forma sistemática. No se planteó cómo evitar el contagio. Hay sugerencias, como poner una manta plástica directamente arriba del paciente y luego hay que tirarla, pero no está sistematizado un protocolo.