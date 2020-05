-Si. Es una base polimérica que tiene nanopartículas de cobre y de plata. es lo que comúnmente se emplea. Del resto de la composición mucho no podemos decir, porque tenemos un convenio con una empresa y no podemos explayarnos demasiado. Pero los metales de transición inorgánica como el cobre y la plata, históricamente, tienen una actividad antiviral y bactericida. Se usan, a veces inconscientemente, desde hace muchas décadas. Ahora hay un boom en todo el mundo, no tanto en la Argentina, de productos cuya formulación tiene cobre y plata. Lo que pasa es que ese tipo de materiales inorgánicos tienen también la capacidad de escaparse del material donde se encuentran inmovilizados, y generar cierta toxicidad. Hay que usarlos con cuidado. Nosotros sabemos que están inmovilizados y haremos estudios de estabilidad para impedir y verificar que si hay algún tipo de leeching -la disgregación del material- sea inocuo. En este trabajo incluimos estudios antivirales los realizamos con la colaboración del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB) y una investigadora hará ensayos a nivel dérmico para estar cubiertos de que los componentes del material no generan efectos adversos.