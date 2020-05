Según una investigación publicada en el Journal of Travel Medicine, el distanciamiento social está diseñado para reducir las interacciones entre las personas en una comunidad más amplia, en la que los individuos pueden ser infecciosos pero aún no han sido identificados y, por lo tanto, aún no están aislados. “El distanciamiento social es particularmente útil en entornos donde se cree que se produjo la transmisión comunitaria, pero donde los vínculos entre los casos no están claros, y donde las restricciones impuestas solo a las personas que se sabe que han estado expuestas se consideran insuficientes para evitar una mayor transmisión”, advierten los principales autores del estudio.