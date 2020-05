De tal modo, aseguró: “Los que dicen ‘salgamos de la cuarentena ya’, sepan que salir ya en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos porque no lo podemos controlar eso”. Y, en una entrevista que concedió a Radio con Vos, agregó: “Están jugando con el malestar que tienen los argentinos. Les pido que miren los informes; si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables”.