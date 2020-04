“Intento escribir. Se me anudan las palabras. Cierro los ojos. Respiro y vuelvo a empezar. Hoy no es un día más, no es un día fácil. Hoy, como tantas otras familias, la nuestra se separa por un tiempito. La palabra es triste y suena fuerte pero el motivo está cargado de amor", escribió María Fernanda en su cuenta de Facebook. En el posteo, al que le sumó una foto familiar, la mujer cuenta por qué su marido se fue de la casa. “ Lo hizo para protegernos a un eventual contagio. Enorme gesto de grandeza que no me sorprende viniendo de él ”, asegura quien lo acompaña desde hace 15 años.