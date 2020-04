“Desde que comenzó la pandemia y en particular desde que se declarara la cuarentena no hemos recibido respuesta sobre los asuntos mas relevantes para el manejo de nuestros centros. Nuestra preocupación creció aún más cuando vimos cómo se manejan casos sospechosos o positivos de COVID-19, casos conocidos diariamente por todos los medios y redes sociales, en los que se producen fallas y luego evacuación por completo de residencias, atentando contra el sistema hospitalario, generando pánico entre clientes, familiares y los propios directores de las residencias geriátricas, lo que podría dar lugar a que se tomen decisiones erróneas y por este temor un familiar o centro oculte, no denuncie o maneje esta situación de manera incorrecta con nefastas consecuencias. Lo que en efecto ya puede estar sucediendo”, explican en el comunicado.