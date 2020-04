Los propietarios del geriátrico no se acercaron al lugar a dar explicaciones. Lo hizo Luis Megyes, apoderado de la institución, quien en diálogo con Infobae dio la versión de Apart Incas: “Desde el día uno consideramos derivar a los pacientes, pero desde el Gobierno de la Ciudad nos dijeron que no era lo apropiado”. Megyes se excusó con que todo quedó en manos del Ejecutivo porteño “porque nuestro personal estaba afectado”. “El temor no eran solo mayores contagios sino no poder seguir atendiendo. No conseguimos enfermeros que quieran venir a trabajar con personas infectadas” , justificó.