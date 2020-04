Este caso se suma a lo acontecido ayer por la tarde en otro geriátrico del barrio porteño de Belgrano. Allí también debió intervenir personal del SAME y de servicios médicos prepagos para evacuar el Apart Incas, en donde se registraron 19 casos positivos entre residentes y trabajadores del establecimiento, el cual alberga a 29 adultos mayores. Las varias ambulancias y los médicos trasladando en camillas a los ancianos fueron la foto de la imprudencia de una institución que no reaccionó cuando el virus ya había atravesado las puertas.