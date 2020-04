Marcelo Racco - titular del Gruppo Racco SA y ex presidente de Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio (CAMESE)- coincidió en que que “el problema es que las clínicas privadas no están aplicando el protocolo”. Y detalló: “Cuando un paciente con COVID-19 fallece, desde el lugar de aislamiento donde estaba, tiene que ser puesto en una bolsa tipo estanca, que implica que si ese cadáver fuera tirado al agua, no se moja. Esa bolsa tiene que ser luego desinfectada y puesta en un lugar especial, no en la morgue común de la clínica. Esa bolsa no se vuelve a abrir y no se permite el reconocimiento de la familia. Nosotros deberíamos retirar el cuerpo en esas condiciones, pero no están cumpliéndose”.