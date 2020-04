Esta afirmación fue refutada por el hermano de la víctima , en un breve diálogo con Infobae: “Están mintiendo, hace días que no veía a mi hermana". Cellini prefirió no salir a responderle a la clínica y dijo que iba a esperar que la Justicia avance. El miércoles, así recordaba ante este medio cómo fueron las últimas visitas a su hermana: "Ella había entrado por una infección urinaria el 8 de marzo, la ingresaron a terapia. Después, el 13 la pasaron a piso y estaba recuperándose. Yo la vi el 16 de marzo por última vez, y recién pude volver el 30 porque había estado con faringitis y en el medio, dictaron la cuarentena y tuve que tramitar el permiso para circular. Cuando volví el 30 de marzo, yo estaba lo más bien. Ella ya estaba con oxígeno, respiraba agitada y había tenido diarrea, no quería caer y estaba muy desmejorada”.