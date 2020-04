El ambulanciero que retiró el cuerpo de la mujer fallecida a la morgue del Centro de Salud Norte, Edgardo Campagna, le contó a Infobae cómo retiró el cuerpo el pasado lunes 6 de abril. “Estaba con otros tres cuerpos más, todos juntos en la morgue uno al lado del otro, de los cuales dos tenían bolsa mortuoria con cierre, y se veía que habían sido rociados con lavandina. La supervisora me dijo que eran posibles COVID-19, aunque no tenían ni cartelito, ni bolsa roja, ni nada especial. Estaban en la bolsa común mortuoria. El cuerpo de la mujer que tenía que retirar estaba al lado, pero no me dijeron que podía ser otro caso de coronavirus. Yo había ido por precaución, como hago siempre desde que empezó la epidemia, con barbijo y guantes, pero no me avisaron nada. Cuando es un caso confirmado o posible de coronavirus, el cuerpo tiene que estar en una bolsa hermética especial, de color rojo. Así me entregaron un cuerpo el otro día en el (Hospital) Zubizarreta (en la Ciudad de Buenos Aires). Tampoco me dieron el certificado de defunción en el momento porque me dijeron que no estaba el médico”.