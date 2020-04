Primero, porque los seres humanos no valoramos la salud . Segundo, porque no había un mercado para la vacuna. Los seres humanos no valoramos la salud porque la consideramos como una obligación natural del cuerpo humano. Creemos que nos tenemos que sentir bien, porque la mayoría del tiempo y de las personas nos sentimos bien. Creemos que la responsabilidad de nuestro cuerpo es cuidarnos, pero no creemos que tenemos que hacer alguna acción para cuidarlo. Le ponemos mucha energía a una relación sentimental, a una relación laboral, para tener amigos, etc para eso ponemos esfuerzo. Pero a la salud no le ponemos todo ese esfuerzo como comer sano, dormir bien... No hay una valoración personal de cada uno sobre la salud.