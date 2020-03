La circulación de personas está prohibida en todo el país. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio que firmó el presidente Alberto Fernández incluye no sólo calles, avenidas, plazas y espacios públicos: también vías navegables. La cuarentena no exceptúa ríos, lagos y mar. Pero algunos argentinos no lo saben, o no les importa. Así fue que la Prefectura Naval (PNA) detuvo ayer martes a los tripulantes de un velero y un yate de bandera argentina que entraron al país desde Brasil, uno de los países considerados de alto riesgo.