Al ingresar, los dos médicos encargados del triage (la clasificación según su gravedad) los rotularán después de tomarles la fiebre con termómetros con vía infrarroja y óticos (en el oído). Serán calificados como verdes “aquellos que estén en buen estado de salud, a los cuales les aconsejamos que directamente no vengan, porque si solamente tiene fiebre y no dificultad respiratoria que se queden en su domicilio”, explica Monserrat. Los amarillos serán “quienes tengan dificultades en la respiración, o fiebre que no se corte con paracetamol. Si requiere de internación se ubicarán en cualquiera de las 28 camas previstas para internación con oxígeno. Si no requiere internación, el paciente se va a su casa”.