De cara al fin de semana largo, el mandatario advirtió que no va existir la posibilidad a los turistas de ingresar, ya que el aeropuerto está cerrado y no habrá alojamiento. “No va haber vuelos a Mendoza y la gente no tendrá medio por el cual llegar. Eso sí el que venga tiene que hacer cuarentena. No va a haber hoteles. Creemos que no va venir nadie. Es doloroso porque habíamos tenido picos de turismo en enero y febrero como nunca antes y esto nos causa un daño económico tremendo pero lo mas importante es la salud de la población. Si el objeto del viaje es placer o esparcimiento no va a ser posible”, aclaró Suárez, quien además explicó cómo van a controlar a los que ingrese a la provincia.