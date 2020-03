De hecho, fue quien lo atendió a principios de junio del año pasado, cuando el ex Jefe de Gabinete debió interrumpir su campaña presidencial para realizarse unos chequeos. “El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo”, sostuvo en ese momento Alberto Fernández.