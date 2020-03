-Que somos una bastante individualista. Lo que se intenta hacer es convertirnos en una comunidad protectora, donde para cuidar al otro me tengo que cuidar yo. Y si eso implica quedarme en cuarentena aunque no quiera, me lo tengo que bancar. Y ese límite hay personas que no lo soportan. “A mi no me van a decir lo que tengo que hacer”, “yo hago lo que quiero”... Es una mezcla de soberbia, omnipotencia, destrato, falta de solidaridad. Son males de la época. En situaciones como esta del coronavirus, al que es buena persona se le potencia la solidaridad, y quienes estructuralmente son complicados, les saca lo peor.