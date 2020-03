Ante las denuncias que se hicieron a los teléfonos 107 (SAME) y 147 sobre personas que no cumplían el período de cuarentena, Carignano le dijo a Infobae que “hablé con D’alessandro (Marcelo, Secretario de Seguridad porteño) y me dijo que no paraban de recibirlas. Nosotros en Migraciones estamos explotados de recibir denuncias anónimas también. Por supuesto, hay que constatar que sean reales. y por eso estamos permanentemente online con los juzgados. Si se trata de un extranjero, podemos actuar de oficio”.