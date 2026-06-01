Colombia

Congresista estadounidense María Elvira Salazar insistió en su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad”

María Elvira Salazar afirmó que el abogado “sabrá unir al país”, ejercer la autoridad necesaria y cambiar el rumbo político frente a la izquierda radical

Guardar
Google icon
María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta en Colombia - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS
María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta en Colombia - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS

La congresista estadounidense María Elvira Salazar expresó nuevamente su respaldo público al candidato Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, donde el abogado salió vencedor con 10.361.499 (43,74%), superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 9.688.361 (40,90%). Ahora, ambos se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Tras lo anterior, la representante federal por Florida destacó que el abogado De la Espriella “ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos”.

PUBLICIDAD

En su declaración, subrayó que “los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad”. Salazar enfatizó el significado de la próxima segunda vuelta, describiéndola como una decisión crítica para el futuro del país.

La segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia”, afirmó. Recordó su respaldo previo: “Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”. La legisladora concluyó su mensaje felicitando al candidato: “¡Felicitaciones, Abelardo!”.

PUBLICIDAD

María Elvira Salazar destacó liderazgo de Abelardo de la Espriella - crédito @MaElviraSalazar/X
María Elvira Salazar destacó liderazgo de Abelardo de la Espriella - crédito @MaElviraSalazar/X

En una publicación posterior, la congresista reiteró su llamado a la unidad de quienes comparten valores de libertad y seguridad.

El pueblo colombiano ha hablado claro, y en esta segunda vuelta los amantes de la libertad, de la economía de mercado, de la seguridad y de Colombia deben unirse detrás de un solo candidato”, señaló. Salazar identificó sin ambigüedades a De la Espriella como la mejor opción electoral: “Ese candidato es Abelardo de la Espriella”.

La congresista argumentó que conoce personalmente al candidato y confía en su capacidad para liderar el país en un momento que considera decisivo.

Yo conozco a Abelardo y sé que tiene lo que se necesita en este momento para derrotar a la izquierda radical, poner orden, y cambiar el rumbo de Colombia”, sostuvo Salazar. Finalizó su mensaje con un llamado directo a los votantes: “Este 21 de junio, vote por Abelardo de la Espriella”.

María Elvira Salazar, representante estadounidense, dijo que Abelardo de la Espriella tiene todo para derrotar a la izquierda - crédito @MaElviraSalazar/X
María Elvira Salazar, representante estadounidense, dijo que Abelardo de la Espriella tiene todo para derrotar a la izquierda - crédito @MaElviraSalazar/X

Así fueron los resultados electorales para los demás candidatos presidenciales: La jornada tuvo cerca de 24 millones de votantes

La primera vuelta presidencial en Colombia concluyó con la participación de cerca de 24 millones de votantes, cifra que evidencia el alto interés ciudadano por definir el rumbo del país.

Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, se consolidó como el candidato más votado al sumar 10.361.499 sufragios, equivalentes al 43,74% de la participación. Su principal adversario, Iván Cepeda del Pacto Histórico, obtuvo 9.688.361 votos, lo que corresponde al 40,90%.

En tercera posición se ubicó Paloma Valencia, senadora y ahora excandidata del Centro Democrático, quien alcanzó 1.639.685 votos, es decir, el 6,92% del total.

Por su parte, Sergio Fajardo logró 1.009.073 votos, alcanzando el 4,26% y superando así el umbral necesario para acceder a la reposición de gastos de campaña.

El resto de los ahora exaspirantes, no alcanzaron el 1%. Claudia López, obtuvo 225.517 (0,95), Santiago Botero 206.140 (0,87%), Mauricio Lizcano 53.839 (0,22%), Miguel Uribe Londoño 28.657 (0,12), Sondra Macollins 19.889 (0,08), Roy Barreras 14.108 (0,05%) y Gustavo Matamoros con 5.627 (0,02%).

La jornada electoral se desarrolló en un clima general de normalidad, aunque las autoridades reportaron hechos irregulares.

En Ricaurte, Cundinamarca, un hombre fue detenido al transportar más de 110 millones de pesos colombianos en efectivo sin justificar su procedencia. Además, en Popayán, Cauca, cinco individuos fueron capturados por presuntamente verificar certificados de ciudadanos que habrían votado por una colectividad específica.

Gustavo Petro desconoció resultados de la primera vuelta
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro desconoció resultados de la primera vuelta presidencial, en la que perdió Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro dijo que no aceptaba los resultados electorales del 31 de mayo: “No tiene fuerza vinculante”

El presidente Gustavo Petro cuestionó la validez del preconteo electoral, asegurando que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante” y que sus cifras “no son norma pública”.

Petro rechazó específicamente los resultados presentados por “la firma privada de los hermanos Bautista” y explicó: “Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Según el mandatario, existen “dos censos”, el oficial y otro elaborado por “el software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”. Petro insistió en que las mesas impugnadas muestran que “centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

Finalmente, concluyó: “Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Temas Relacionados

María Elvira SalazarAbelardo de la EspriellaElecciones 31 de mayoElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan el motivo por el que Gustavo Petro desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia

El mandatario manifestó que aguardará al reporte de la comisión escrutadora, teniendo en cuenta que el preconteo dio como ganador a Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional

Revelan el motivo por el que Gustavo Petro desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia

De la Espriella llamó a las Fuerzas Militares a “defender por la fuerza” los resultados electorales tras críticas del petrismo: “Recuerden su juramento”

El candidato presidencial de Salvación Nacional también hizo un llamado a actores internacionales para que vigilen la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio

De la Espriella llamó a las Fuerzas Militares a “defender por la fuerza” los resultados electorales tras críticas del petrismo: “Recuerden su juramento”

Iván Cepeda pidió a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse por uso de la camiseta de la Selección en la campaña de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo posaron con la camiseta de la selección Colombia durante la jornada electoral de 31 de mayo de 2026

Iván Cepeda pidió a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse por uso de la camiseta de la Selección en la campaña de Abelardo de la Espriella

Hijo del expresidente Álvaro Uribe reveló que votará por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta: “Consolidar un triunfo”

Jerónimo Uribe, hijo menor del exmandatario colombiano (2002-2010), confirmó en su cuenta oficial de X su apoyo al candidato de Salvación Nacional. Igualmente, reconoció el trabajo de Paloma Valencia

Hijo del expresidente Álvaro Uribe reveló que votará por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta: “Consolidar un triunfo”

Abelardo de la Espriella le contestó a Iván Cepeda sobre propuesta de un ‘cara a cara’: “Primero, reconoce el resultado de las elecciones y debatimos ya mismo”

El candidato de derecha calificó al aspirante de izquierda como cobarde, al no reconocer los resultados de la primera vuelta el 31 de mayo de 2026

Abelardo de la Espriella le contestó a Iván Cepeda sobre propuesta de un ‘cara a cara’: “Primero, reconoce el resultado de las elecciones y debatimos ya mismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Deportes

Esto dice la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas

Esto dice la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá