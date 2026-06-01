Colombia

De la Espriella llamó a las Fuerzas Militares a “defender por la fuerza” los resultados electorales tras críticas del petrismo: “Recuerden su juramento”

El candidato presidencial de Salvación Nacional también hizo un llamado a actores internacionales para que vigilen la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio

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Abelardo de la Espriella denuncia supuesto fraude electoral y pide a las Fuerzas Militares defender los resultados frente a Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella denuncia supuesto fraude electoral y pide a las Fuerzas Militares defender los resultados frente a Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters

Las recientes críticas del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda sobre supuestas irregularidades en los comicios de la primera vuelta presidencial siguen despertando el malestar del ganador de la contienda, Abelardo de la Espriella.

De hecho, tras unas fuertes declaraciones entregadas desde su sede de campaña, en la mañana del lunes 1 de junio el aspirante de derecha envió un contundente mensaje a las Fuerzas Militares de Colombia para que, según sus palabras, defiendan los resultados electorales ante un supuesto fraude orquestado por el sector oficialista.

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En su cuenta de X, el abogado dio por ganadas las elecciones del próximo 21 de junio basado en los resultados de los últimos comicios y pidió a los militares del país respaldarlo ante un resultado adverso. Incluso, el candidato presidencial no descartó la opción de usar la fuerza para retomar el control del país en caso de que se presenten alteraciones al orden público o evidentes muestras de un fraude electoral.

“Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia.Le pido a las Fuerzas Armadas que recuerden su juramento a la Constitución: si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos”, señaló el abogado.

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En su mensaje, el candidato de extrema derecha también pidió apoyo a la ciudadanía y a los observadores internacionales para mantener la democracia en el país, haciendo referencia a que su opositor podría usar estrategias similares a las del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

“Al Pueblo colombiano, le reitero: no nos vamos a dejar robar la democracia; vamos a defender la Patria por la razón o por la fuerza.A la comunidad internacional: ante los ojos del mundo, Maduro se robó las elecciones; ya ocurrió una vez. Posen sus ojos en Colombia y no permitan que Petro y Cepeda hagan lo mismo”, concluyó el aspirante presidencial.

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