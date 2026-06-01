Decisión de Iván Cepeda y Gustavo Petro de no reconocer los resultados electorales sigue generando reacciones: “A lo Maduro”

Claudia López, Miguel Polo Polo y Cathy Juvinao arremetieron en X contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por desconocer los resultados de las elecciones en primera vuelta - crédito Colprensa - Germán Forero

Los resultados electorales a la primera vuelta presidencial en Colombia, llevada a cabo el 31 de mayo de 2026, se encuentra marcada por un ambiente de incertidumbre.

Gustavo Petro, actual presidente, expresó por medio de un mensaje en su cuenta de X que no reconoce los resultados que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, con 10.361.499 de votos (43,74), seguido por Iván Cepeda, con 9.688.361 (40,90%), pasando ambos a una segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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Según Petro, “los algoritmos del software de conteo y escrutinios” fueron modificados “en tres oportunidades” y se sumaron “800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”. Además, aseguró que “los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro desconoció resultados de la primera vuelta presidencial, en la que perdió Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, desde el Hotel Tequendama en Bogotá, Iván Cepeda declaró que existen “aspectos que deben ser aclarados” tras la jornada electoral.

El candidato sostuvo: “Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia”. Cepeda remarcó su preocupación por “un desfase en torno al censo electoral”, precisando que “no es cualquier desfase”, sino “885 mil personas o cédulas”. Además, señaló que su equipo revisa “informes sobre votaciones atípicas”.

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Cepeda subrayó: “Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, insistiendo en la necesidad de examinar “información preliminar y reportes recibidos”.

Las declaraciones del presidente Petro e Iván Cepeda generaron respuestas inmediatas de figuras políticas y han motivado un debate nacional sobre la legitimidad democrática y la estabilidad institucional.

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Vicky Dávila denunció riesgos para la democracia por negativa presidencial a reconocer resultados - crédito @VickyDavilaH/X

Según la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, el país enfrenta “una situación compleja” por la negativa del jefe de Estado a aceptar la victoria de Abelardo de la Espriella, quien superó el 43% de los sufragios, seguido por Iván Cepeda con el 40%. Dávila advirtió: “Petro, Cepeda y Quilcué ponen la democracia hoy en aprietos, desconociendo los resultados”.

Dávila, a través de su cuenta en la red social X, insistió: “Vamos a defender la voz del pueblo, vamos a defender los votos de los colombianos”.

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En su mensaje, comparó la actitud del presidente con la de otros líderes regionales, señalando: “Ahí está, a lo Maduro, ahí está Petro”. Además, llamó a los ciudadanos a salir en defensa “de la democracia y de la libertad”, enfatizando la importancia de la próxima cita electoral: “En 21 días, a refrendar el triunfo de la democracia, de los colombianos y de la libertad”.

Claudia López pidió reconocer el segundo lugar y rechazó desconocer los resultados electorales - crédito @ClaudiaLopez/X

Por su parte, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y ahora excandidata presidencial, sostuvo que “Iván Cepeda y el presidente se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás”. Consideró que la alternativa responsable es “reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”.

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Desde la oposición, el representante a la Cámara Polo Polo fue crítico con el oficialismo. “El presidente Petro no quiere reconocer la derrota. Su candidato luce cada vez más fuera de control, con un discurso cargado de odio y confrontación”, expresó.

Polo Polo alertó sobre intentos de desconocer resultados y llamó a defender la institucionalidad - crédito @MiguelPoloP/X

Polo Polo fue más allá al advertir: “No tengo dudas de que están preparando el terreno para desconocer el resultado, incendiar al país y empujar a Colombia hacia una guerra civil cuando pierdan el próximo 21 de junio”.

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El legislador pidió a las instituciones y a la Fuerza Pública mantenerse firmes: “No permitiremos que casi 70 años de continuidad constitucional y electoral sean interrumpidos por un grupo de malhechores que no sabe respetar la voluntad popular ni las reglas de la democracia”.

Cathy Juvinao cuestionó a Iván Cepeda por seguir discurso del fraude y falta de autonomía - crédito @CathyJuvinao/X

Por último, la representante a la Cámara de Alianza Verde, Cathy Juvinao lamentó la posición de Cepeda. “Pudo mostrar su talante y decir algo como ‘es momento de escucha, de sensatez y de humildad’. Pero no. Se plegó al disparate del fraude que le impone el presidente”, opinó.

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Juvinao criticó la falta de autonomía del candidato: “Cepeda no ha mostrado carácter propio. Ahí está su debilidad más grande”.