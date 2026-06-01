Marbelle arremetió contra Ivan Cepeda en sus redes sociales: “Nuevo nivel de discapacidad desbloqueado”

Marbelle arremetió contra Iván Cepeda por sus declaraciones sobre Paloma Valencia - crédito @Marbelle30 y Europa Press

Las palabras del candidato presidencial Iván Cepeda han generado una ola de reacciones luego de que se difundiera su declaración: “Que haya pobreza no afecta a los pobres”.

La frase, pronunciada durante una entrevista con el periodista Daniel Coronell, rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y detonó un debate entre diferentes actores políticos y ciudadanos.

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Algunos usuarios interpretaron la afirmación como una contradicción directa en el discurso del candidato presidencial. Para estos sectores, la frase de Cepeda resultó desconcertante y fue utilizada como argumento para cuestionar la coherencia de su mensaje. Las críticas surgieron de manera inmediata, reflejando la sensibilidad que existe en torno al tema de la pobreza en el país.

Marbelle criticó la más reciente entrevista de Iván Cepeda por un comentario sobre la pobreza - crédito @Marbelle30/X

Una de esas críticas provino de parte de la cantante y principal contradictora política del Pacto Histórico, Marbelle, que a través de su cuenta de X escribió un mensaje que generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores.

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“Nuevo nivel de discapacidad desbloqueada: ‘La pobreza no le hace daño a los pobres’“, fue el mensaje que replicó la también jurado de realities de canto.

En contraste, otras voces defendieron al candidato, argumentando que sus palabras se habían extraído fuera de contexto.

Según esta postura, la declaración formaba parte de una explicación más extensa en la entrevista, lo que habría distorsionado su intención original al ser aislada y viralizada en plataformas digitales.

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En esta misma coyuntura, la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ se despachó en contra de Gustavo Bolívar a una publicación del guionista sobre el logro que consiguió la izquierda tras los más de 9 millones de votos de Iván Cepeda en primera vuelta.

Marbelle arremetió en contra de Gustavo Bolívar por sus declaraciones sobre el logro de Iván Cepeda en primera vuelta - crédito @Marbelle30/X

“Bobo hp! Sanguijuela que se pega a lo que respira para ser alguien!”, fue el mensaje con el que Marbelle se despachó contra Gustavo Bolívar.

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Así arremetió en contra de Gustavo Bolívar en el pasado

Un intercambio entre Marbelle y Gustavo Bolívar sumó un nuevo capítulo a la tensa relación que los une en redes sociales.

La cantante, conocida por sus posturas políticas en contra del gobierno de Gustavo Petro, volvió a lanzar ataques verbales contra el exdirector del Departamento de Prosperidad Social. En su cuenta de X, la artista publicó insultos hacia Bolívar, utilizando apodos que han generado polémica y reacciones divididas entre sus seguidores.

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El detonante de esta escalada fue una imagen compartida por Bolívar, en la que aparecía Marbelle junto a su padre en su boda, y que el político utilizó para insinuar una relación con alias Papá Pitufo.

Marbelle aseguró que no leyó completa la respuesta de Gustavo Bolívar por la publicación que la artista compartió atacándolo por la confusión del padre de la artista con Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

La respuesta de la cantante no se hizo esperar: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El ‘Papá Pitufo’ que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón!”, escribió, acompañando la publicación con el apodo “care muisca”.

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La situación se intensificó cuando Marbelle, en una nueva publicación, sugirió otros insultos para referirse al exfuncionario: “No le diga CARE MUISCA que no le gusta… Le gusta más que uno d le diga CHUCHA ASQUEROSA O CARECRIMEN!”. En la misma plataforma, sus seguidores sumaron comentarios ofensivos contra Bolívar, quienes lo tildaron de “cobarde de izquierda” y pidieron que “pague todo el daño que hizo”.

Gustavo Bolívar, por su parte, decidió responder desde la defensa de su identidad. “Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos”, afirmó. Recalcó que en Colombia “lo verdaderamente triste no es tener origen indígena, sino despreciarlo”, y manifestó orgullo por su sangre pijao.

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Marbelle arremetió nuevamente contra Gustavo Bolívar en sus redes sociales - crédito @MArbelle30/X

En un video con elementos culturales indígenas, remarcó: “No me ofendes, querida Marbelle. Solo una rectificación: no soy muisca, soy pijao”.

El cruce continuó con nuevos exabruptos de la cantante, quien escribió: “USTED ES UN ESTÚPIDO. Bruto, ¡sabe lo que hizo y debe comprobarlo!”. Defendió la honorabilidad de su padre y calificó a Bolívar de “hampón”. Hasta el momento, el político no ha respondido públicamente a los últimos mensajes, aunque en episodios previos sí lo había hecho con declaraciones sobre la dignidad indígena y la resistencia cultural.

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