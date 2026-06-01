Colombia

El Ideam emitió alerta por inicio de temporada de huracanes y ciclones: el fenómeno se podría extender hasta noviembre

Las entidades encargadas de la vigilancia ambiental señalan que los sistemas atmosféricos podrían provocar lluvias extremas, inundaciones y daños en infraestructura, especialmente en regiones insulares y costeras

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Las autoridades llaman a la ciudadanía y gobiernos locales a fortalecer planes de emergencia y monitoreo ante eventos climáticos extremos - crédito Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), junto con entidades nacionales de gestión del riesgo, emitió una alerta especial ante el inicio de la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el océano Atlántico, mar Caribe y golfo de México, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

La temporada, agravada por el cambio climático, podría registrar fenómenos de mayor intensidad y frecuencia, lo que exige a la ciudadanía y a las autoridades locales prepararse y estar atentos a los pronósticos y recomendaciones oficiales.

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En su reciente comunicado, el Ideam subrayó que durante dicho periodo se realizará un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas a estos sistemas, actualizando pronósticos y alertas a través de sus canales digitales y redes sociales.

El organismo enfatizó que la vigilancia y la prevención son claves para reducir el impacto de estos eventos, ya que los huracanes y ciclones pueden desencadenar lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos, vientos huracanados, marejadas y afectaciones a la infraestructura y la vida humana, especialmente en la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Las autoridades llaman a la ciudadanía y gobiernos locales a fortalecer planes de emergencia y monitoreo ante eventos climáticos extremos - crédito Alonso Cupul/EFE
Las autoridades llaman a la ciudadanía y gobiernos locales a fortalecer planes de emergencia y monitoreo ante eventos climáticos extremos - crédito Alonso Cupul/EFE

Recomendaciones generales para autoridades y ciudadanía

Las autoridades nacionales, incluyendo la Dirección General Marítima (Dimar), reiteraron el llamado a fortalecer las estrategias de respuesta a emergencias en departamentos y municipios costeros, actualizar los protocolos de comunicación y garantizar la existencia de refugios seguros. Se recomienda a los gobiernos locales:

  • Verificar y difundir mensajes de alerta usando aplicaciones de mensajería, redes sociales, emisoras y perifoneo.
  • Mantener actualizados los planes de emergencia y evacuación.
  • Disponer de espacios adecuados como refugios temporales.

A la comunidad, se solicitó:

  • Realizar limpieza de escombros, asegurar techos, ventanas y puertas, podar árboles y limpiar canales de agua y desagües.
  • Atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales y evitar difundir noticias falsas.
  • Preparar un maletín de emergencia, planificar rutas de evacuación y puntos de encuentro, y tener a mano contactos familiares y líneas de emergencia.
  • Almacenar agua potable y proteger a los animales domésticos.
  • Solicitar la poda o tala de árboles peligrosos ante la autoridad ambiental regional y evacuar hacia zonas altas en caso de inundación.
La región Caribe y el norte de la Andina serán las más afectadas por las lluvias - crédito Colprensa
El Ideam pronostica aumento de lluvias y posibles inundaciones en San Andrés, Providencia, la Amazonía y la Orinoquía para junio de 2026 - crédito Colprensa

Pronóstico para Colombia: lluvias, calor y variabilidad

De acuerdo con los modelos probabilísticos y determinísticos del Ideam, junio de 2026 traerá condiciones de precipitación por encima de lo normal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y algunas zonas de la Amazonía y Orinoquía, mientras que en otros puntos del país se esperan anomalías negativas. Específicamente:

  • San Andrés y Providencia: Precipitación hasta un 20% por encima del promedio.
  • Caribe: Lluvias cercanas a lo normal, salvo aumentos puntuales en Sucre, Córdoba y Bolívar. Déficits en Magdalena y occidente de Córdoba.
  • Andina: Lluvias normales en el centro; incrementos en Cundinamarca, Boyacá y Huila; déficits en el Eje Cafetero, Santander y Tolima.
  • Pacífica: Fuertes lluvias en el norte de Chocó y litoral nariñense; déficits en el sur de Chocó y Cauca.
  • Orinoquía y Amazonía: Precipitaciones superiores a lo normal en Vichada, Meta y Putumayo; posibles déficits en el centro de Casanare y norte del Amazonas.

Para julio, se prevé una disminución de lluvias en el Caribe, Andina y parte de la Amazonía, con descensos de hasta -70% en zonas como el norte de Magdalena y Atlántico, y variaciones mixtas en el Pacífico y Orinoquía.

En cuanto a temperaturas, se esperan anomalías positivas de hasta +1°C en la Amazonía, Orinoquía y litoral Pacífico, con posibles intensificaciones de hasta +3°C en el sur de Magdalena y el trapecio Amazónico entre junio y octubre.

Bogotá espera una temperatura mínima de 11 °C y lluvias principalmente en el centro, norte y occidente durante la jornada electoral - crédito Idiger
En julio se prevé una significativa disminución de lluvias en regiones del Caribe, Andina y parte de la Amazonía, con descensos de hasta 70% - crédito Idiger

El Ideam advirtió que el cambio climático ha incrementado la intensidad y frecuencia de huracanes, olas de calor, lluvias extremas y sequías. En 2025, la región fue testigo de récords históricos como el huracán Melissa, el primero de categoría 5 en impactar Jamaica, y temperaturas oceánicas sin precedentes en el Caribe y golfo de México.

En Colombia, los contrastes climáticos provocaron deslizamientos, inundaciones y presión sobre la seguridad hídrica, mientras los glaciares andinos continúan perdiendo masa a ritmo acelerado.

El Ideam y las entidades nacionales llamaron a la prevención, la preparación y la acción coordinada entre autoridades y ciudadanía para enfrentar la temporada de huracanes y ciclones tropicales. Para información actualizada sobre pronósticos y alertas, la recomendación es consultar periódicamente el portal oficial del Ideam: www.ideam.gov.co.

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