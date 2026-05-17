Nuevo impuesto del Gobierno Petro hizo que los bancos en Colombia tuvieran menos ganancias durante mayo de 2026

El Gobierno Petro estableció el impuesto al patrimonio para recaudar dinero y contrarrestar la emergencia invernal en ocho departamentos - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro decretó en 2026 un impuesto excepcional al patrimonio de las entidades financieras para enfrentar la crisis ambiental en Córdoba produjo una caída histórica en los márgenes de los principales bancos en Colombia. Entre otros, se aplicó para personas jurídicas y sociedades de hecho declarantes de renta con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributariao (UVT), es decir, $10.474.800.000 al 1 de marzo de 2026.

Así las cosas, se estableció una tarifa general del 0,5% sobre el patrimonio líquido, pero para el sector financiero y el extractivo fue de 1,6%. Teniendo en cuenta esto, varios bancos en el país reportaron que el sector experimentó una reducción importante de su utilidad neta, pese a que el Estado recaudó menos de lo previsto, lo que confirmó limitaciones para alcanzar las metas oficiales.

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Por ejemplo, el monto recaudado por el gravamen quedó por debajo del objetivo oficial: de los $4,15 billones estimados para la primera cuota, solo se recaudaron $2,4 billones. Esto generó un déficit relevante en las cuentas públicas y señala los desafíos de este tipo de políticas en un sector clave de la economía.

Para qué se estableció el impuesto al patrimonio

Como se recordará, la emergencia económica en Colombia fue declarada ante intensas lluvias y desbordamientos en ocho departamentos, lo que motivó al Ejecutivo a buscar alternativas de financiación a gran escala. Así se diseñó uno de los impuestos al patrimonio más elevados propuestos a nivel global, dirigido a bancos, entidades inmobiliarias y aseguradoras como medida central de recaudo. Sin embargo, la presión de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) llevó a renegociar el esquema original del gravamen.

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El 29 de abril de 2026, la Corte Constitucional suspendió de manera provisiaonal el segundo pago del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno Petro- crédito Luisa González/Reuters

Pese a que el impuesto fue reemplazado en parte por compromisos de financiación para los afectados, la modificación llegó demasiado tarde para los resultados del primer trimestre de 2026. Las instituciones debieron registrar provisiones contables equivalentes al nuevo tributo en sus balances.

Durante varias semanas, la Corte Constitucional evaluó la legalidad de la medida, periodo en el que las entidades destinaron recursos que erosionaron los resultados trimestrales. La situación estuvo marcada además por una desaceleración económica, inflación elevada y tasas de interés altas, agravando la presión sobre el sistema financiero.

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Efectos inmediatos del impuesto al patrimonio en los bancos en Colombia

El impacto del impuesto al patrimonio se notó en las mayores entidades del país.

Bancolombia: reportó utilidades de $525.497 millones en los dos primeros meses de 2026, su nivel más bajo en cinco años. El holding matriz, Grupo Cibest, sumó $1,5 billones en ganancias al cierre del primer trimestre, lo que representó una caída del 16% respecto al año anterior.

Davivienda: precisó una utilidad neta de $283.000 millones en el primer trimestre, lo que supone una disminución del 45,3% en comparación con el trimestre previo, influida por el impuesto y la ausencia de ingresos extraordinarios que tuvo en periodos anteriores.

Grupo Aval: sufrió una reducción del 6,9% en las utilidades atribuibles a la matriz, llegando a $336.000 millones. El efecto negativo del gravamen representó $210.000 millones menos en sus resultados trimestrales. Además, los gastos operativos asociados al impuesto fueron de $312.000 millones de enero a marzo.

Bancolombia registró sus utilidades más bajas en cinco años. Davivienda reportó una disminución de 43,5% en sus ganancias. El Grupo Aval reflejó un impacto de $210.000 millones en sus resultados - crédito Infobae Colombia

Ante estos resultados, todas las entidades mantuvieron un nivel de solvencia superior al mínimo establecido por la Superintendencia Financiera, lo que permite proyectar estabilidad operativa a futuro.

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Resultados financieros de Bancolombia e impacto operativo

De acuerdo con lo reportado, Bancolombia cerró el primer trimestre de 2026 con bases operativas robustas, pese al choque tributario. Los activos del Grupo Cibest ascendieron un 6,9% interanual hasta $389,1 billones, mientras la cartera crediticia alcanzó $261,8 billones, con un incremento del 6,5%. Los depósitos también crecieron 10,4%, sumando $271,7 billones.

El presidente del grupo, Juan Carlos Mora, destacó el avance de la estrategia de integración regional y el alcance de 33 millones de clientes entre Colombia y Centroamérica. Además, resaltó el desarrollo de productos financieros digitales, como la plataforma Wenia (que ofrece activos digitales y el Usdw, pareado uno a uno con el dólar), Nequi (para compraventa de dólares digitales) y Cibest Capital (inversiones en mercados globales).

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Gracias a esta fortaleza operativa, el banco mantuvo sus fundamentos y su capacidad de crecimiento en segmentos innovadores, incluso con la disminución en utilidades.

Bancolombia cuenta con más de 29 millones de usuarios en Colombia - crédito Bancolombia

Caída de utilidades en Davivienda y evolución del negocio

La imposición del gravamen impactó con severidad las cuentas de Davivienda. La utilidad neta cayó a $283.000 millones en el primer trimestre, una cifra sustancialmente menor a los $964.000 millones del periodo anterior, donde se incluyó un ingreso extraordinario de $575.000 millones por la integración de Scotiabank.

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El vicepresidente financiero, Pedro Bohórquez, explicó que esta caída corresponde tanto al efecto directo del impuesto como a la ausencia de ingresos no recurrentes. Indicó que la rentabilidad sobre el patrimonio (Roae) fue del 9,52% con el gravamen, cifra inferior al 10,70% potencial sin esa carga fiscal.

La cartera bruta del banco se expandió hasta $174,2 billones, creciendo 21,3% anual. Davivienda ahora tiene más de 26 millones de clientes en seis países y 677 oficinas. Sobre el grupo completo, Davivienda Group obtuvo utilidades de $305.000 millones, una contracción del 68,4% frente al cierre de 2025; el rendimiento sobre patrimonio promedio quedó en 8,39%, comparado con el 10,72% estimado sin la provisión por el impuesto.

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La calidad del portafolio crediticio mostró mejoras: la morosidad superior a 90 días bajó al 3,65%, y la cobertura trepó a 103,8%. DaviPlata, el neobanco, registró un aumento del 29% interanual y del 7% trimestral en depósitos y clientes. La cartera de nanocréditos sumó $142.800 millones, marcando un incremento del 23,6% respecto al trimestre previo.

Para el primer trimestre de 2026 se registró una caída del 68,4% en la utilidad neta de Davivienda frente al mismo periodo de 2025 impactada por el impuesto al patrimonio - crédito Bancolombia

Durante la presentación de resultados, el presidente Javier Suárez expresó confianza en que el impacto extraordinario del impuesto no afectará los resultados del segundo trimestre, especialmente tras la suspensión de la segunda cuota para algunas entidades por decisión de la Corte Constitucional.

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Grupo Aval: desempeño y estrategias ante el nuevo entorno

Las cifras de Grupo Aval evidenciaron el peso fiscal en un contexto de desaceleración, inflación elevada y tasas de interés altas. La utilidad neta consolidada del primer trimestre de 2026 fue de $336.000 millones, un 6,9% menos que en 2025.

Sin el efecto del impuesto, la utilidad habría llegado a $546.000 millones. La presidenta del grupo, María Lorena Gutiérrez, reconoció la presión sobre márgenes provocada por el ajuste monetario y el encarecimiento del fondeo, pero destacó avances en eficiencia, costo de riesgo y calidad de cartera.

El Banco de Bogotá, filial de Aval, vendió el 99,57% de MFG (matriz de Multibank Panamá), lo que fortaleció su posición de capital para concentrarse en Colombia. Al mismo tiempo, avanza la adquisición del negocio de banca personal de Itaú, que sumará $3,3 billones en cartera de consumo, $3,2 billones en cartera hipotecaria y 277.000 nuevos clientes.

Dichas operaciones buscan consolidar el liderazgo de Aval en la banca minorista.