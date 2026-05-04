Así de alto cerraría el IPC de abril de 2026 en Colombia: el salario mínimo seguiría incidiendo en el costo de vida en el país

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%). En marzo de 2026 cerró en 5,56% anual, según el Dane - crédito Colprensa

Para el viernes 8 de mayo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene previsto publicar los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026 de Colombia. Las proyecciones de inflación anticipan un escenario complejo. Las estimaciones confirman la permanencia de la inflación por encima de la meta oficial por sexto año seguido y advierten que no logrará ajustarse al objetivo del Banco de la República durante este periodo. Para abril de 2026, los especialistas del mercado financiero en Colombia prevén una inflación de 5,64%.

Las cifras, recogidas por la Encuesta de Expectativas de Analistas y la consulta de CitiGroup a 25 instituciones, muestran una variedad de cálculos. Las más altas corresponden a:

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Bbva: 5,77%.

Bancolombia: 5,74%.

Banco Santander: 5,73%.

Mientras que las más bajas son estimadas por

Positiva: 5,53%.

Citi: 5,52%.

Los analistas coinciden en que la inflación no regresará al rango objetivo del banco central antes de fin de año. Así las cosas, el costo de vida se incrementaría respecto a marzo de 2026, cuando la inflación fue del 5,56%, y supera el dato de abril de 2025 que fue de 5,16%. La expectativa es que la cifra continúe alejándose del rango meta del Banco de la República (2% - 4%), manteniendo una tendencia persistente que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos.

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La inflación en Colombia seguirá lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Infobae Colombia

Proyecciones para cierre de 2026 y expectativas a 12 meses

Los pronósticos confirman que la inflación anual seguirá elevada en 2026. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de abril de 2026 de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), “en marzo, la inflación anual se situó en 5,56%, por encima del pronóstico de los analistas (5,46%). En abril, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 5,63% en un rango entre 5,60% y 5,70%”. Para el cierre de diciembre de 2026, la previsión media es de 6,40%, en un rango de 6,26% a 6,50%.

La encuesta destaca que “las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República”. En este mismo sentido, DAVIBank estima una inflación anual al terminar 2026 de 6,58%. A mediano plazo, el consenso para 12 meses (abril de 2027) es de 5,76%.

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Factores que impulsan la inflación en Colombia

Diversos elementos internos y externos contribuyen a la persistencia de la presión inflacionaria en Colombia. Los expertos consultados consideran determinantes el encarecimiento de:

Alimentos.

Tarifas reguladas.

Aumento en el sector servicios, relacionado con el alza del salario mínimo.

Fedesarrollo y la bvc apuntan que “los componentes más rígidos continúan marcando el ritmo del indicador, lo que sugiere que la convergencia hacia niveles más bajos será gradual”.

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La inflación anual en Colombia se acercaría al 6% en abril de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Se destaca que el incremento de precios en transporte, comidas fuera del hogar y vivienda, junto al impacto de los fertilizantes y el entorno geopolítico internacional, refuerzan la presión sostenida sobre la inflación mensual. Los analistas resaltan que los sectores de alimentos y servicios regulados seguirán siendo especialmente relevantes para medir la evolución del costo de vida en lo que resta del año.

El fenómeno de El Niño y los precios de los alimentos

Entre los factores que afectan los precios durante este periodo, sobresale el impacto de condiciones climáticas. Al respecto, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, señaló que “reportes de expertos apuntan a que en los próximos meses existe una alta probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, anticipando que sus efectos se sentirían con mayor fuerza en el mes de septiembre”. Explicó que el fenómeno suele asociarse a condiciones secas, incidiendo en el suministro de agua y el aumento en tarifas de energía, sobre todo en las ciudades principales.

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Piraján agregó que “en Colombia, el cambio de las condiciones climáticas también ha impactado históricamente la productividad del sector agrícola”. La economista sugiere la importancia de seguir de cerca la evolución de El Niño para estimar adecuadamente su efecto en los precios de alimentos durante los próximos meses.

Las decisiones del Banco de la República están sujetas al índice de inflación - crédito John Vizcaíno/Reuters

Decisiones del Banco de la República y rumbo de la inflación

La política monetaria nacional enfrenta el reto de controlar la inflación sin frenar la recuperación económica. En la reunión del 30 de abril de la Junta Directiva del Banco de la República, se decidió mantener sin cambios las tasas de interés (11,25%).

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Además, el desenlace de la estrategia se definirá en los próximos meses, en un entorno donde la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, sigue siendo más alta que la general: en marzo fue del 5,8%, frente al 5,56% global del mismo mes.

Dicho comportamiento del índice básico, clave para las decisiones sobre tasas de interés, indica que la reducción de precios aún no es uniforme en todos los sectores. La diferencia entre las expectativas del mercado —que esperan un cierre de año entre 6,26% y 6,58%— y la meta del banco central sigue siendo el principal desafío para la economía colombiana.

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