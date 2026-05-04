Colombia

Hambre Cero: más de 51.000 hogares en 49 municipios recibirán alimentos del Gobierno para combatir la pobreza

Las entregas, que incluyen paquetes de productos esenciales, forman parte de una inversión superior a 91.000 millones de pesos dirigida a facilitar el acceso regular a nutrición adecuada y sostenible en poblaciones con mayor riesgo

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Los primeros apoyos alimentarios de Hambre Cero abarcan 49 municipios priorizados por sus altos índices de inseguridad alimentaria - crédito Prosperidad Social
Los primeros apoyos alimentarios de Hambre Cero abarcan 49 municipios priorizados por sus altos índices de inseguridad alimentaria - crédito Prosperidad Social

La estrategia Hambre Cero, impulsada por el Gobierno nacional a través de Prosperidad Social, inició la entrega de alimentos a 51.799 hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las primeras entregas se realizaron en 49 municipios de 15 departamentos del país, priorizando territorios históricamente marginados y con mayores índices de inseguridad alimentaria.

En la fase inicial, los departamentos beneficiados fueron Bolívar, Córdoba, Chocó, Caquetá y La Guajira. En Bolívar se prevé completar 3.618 entregas, en Córdoba 2.806, en Chocó 2.800, en Caquetá 4.421 y en La Guajira 3.612. Cada hogar recibirá dos entregas adicionales durante los próximos meses, con lo que se asegura un apoyo alimentario sostenido a lo largo del año.

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De acuerdo con la entidad nacional, durante mayo, Prosperidad Social continuará la distribución en Antioquia, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sucre.

Cada hogar beneficiado recibirá tres entregas de alimentos a lo largo del año para asegurar apoyo sostenido - crédito Prosperidad Social
Cada hogar beneficiado recibirá tres entregas de alimentos a lo largo del año para asegurar apoyo sostenido - crédito Prosperidad Social

A quién beneficia el programa y por qué es necesario

Hambre Cero se dirige a hogares en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, priorizando comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, así como zonas rurales y urbanas donde el acceso a alimentos es especialmente limitado. El programa busca garantizar progresivamente el derecho humano a una alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada.

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En Colombia, según el Dane, para 2022 había 15 millones de personas con dificultades para acceder a alimentos suficientes, de las cuales 2,6 millones se encontraban en situación de hambre, es decir, podían pasar todo el día sin comer.

El problema es más grave en regiones como La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena, Chocó y Cesar, donde más del 40% de los hogares reporta problemas de acceso. El fenómeno afecta de manera desproporcionada a hogares indígenas (cinco de cada 10), afrodescendientes (cuatro de cada 10) y migrantes (cuatro de cada 10).

El programa Hambre Cero, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, tiene como objetivo fundamental contribuir a que las familias más vulnerables puedan acceder a alimentos nutritivos y suficientes. Para ello, se priorizan acciones en territorios con altos índices de desnutrición y en poblaciones sujetas a especial protección constitucional.

El programa Hambre Cero prioriza a comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes en situación de pobreza y exclusión social - crédito Prosperidad Social
El programa Hambre Cero prioriza a comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes en situación de pobreza y exclusión social - crédito Prosperidad Social

Cómo se accede al beneficio y qué incluye la ayuda

Los hogares beneficiados son seleccionados por Prosperidad Social a partir de bases de datos oficiales de pobreza, priorizando quienes enfrentan mayores dificultades nutricionales. La estrategia se implementa de forma coordinada con alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales.

Las familias reciben canastas alimentarias que incluyen productos como arroz, harina, pastas, papa, leche en polvo, frijol, atún, garbanzos, lentejas, arvejas, aceite y panela. Estos insumos constituyen un apoyo inmediato y buscan cubrir las necesidades alimentarias de una familia promedio de cuatro personas durante 10 días.

En los municipios de Córdoba, la entrega responde además a la atención de emergencias causadas por lluvias, por lo que cada paquete fue diseñado especialmente para brindar el aporte calórico requerido en tales circunstancias.

Además de la provisión directa de alimentos, el programa incorpora capacitaciones en hábitos y estilos de vida saludable, con el fin de promover el bienestar integral y fortalecer las capacidades de las comunidades para gestionar su propio sistema alimentario.

Para 2026, Prosperidad Social destinó 54.088 millones de pesos a la estrategia, que beneficiará a 51.799 hogares en 49 municipios. Entre 2024 y 2026, la inversión supera los 91.900 millones de pesos. Solo en 2025, la estrategia alcanzó a 142.459 hogares en 89 municipios.

Según el Dane, 15 millones de colombianos presentan dificultades para acceder a alimentos, y 2,6 millones padecen hambre extrema - crédito Prosperidad Social
Según el Dane, 15 millones de colombianos presentan dificultades para acceder a alimentos, y 2,6 millones padecen hambre extrema - crédito Prosperidad Social

¿Cómo inscribirse o acceder al programa?

El acceso al programa está determinado por la focalización realizada por Prosperidad Social, que utiliza información de Sisbén y otras bases de datos sociales. Los hogares seleccionados reciben una notificación oficial y, en coordinación con las autoridades locales, se les informa acerca de los puntos y fechas de entrega. No es necesario realizar una inscripción abierta: la selección se basa en criterios de vulnerabilidad y priorización territorial.

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