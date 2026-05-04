Bogotá lanzó más de 5.000 vacantes en mayo con oferta inclusiva y ferias presenciales: estos son los perfiles más buscados

Oportunidades de empleo en Bogotá abarcan sectores como logística, tecnología, salud, construcción, comercio, operación y servicios, con plazas para todos los niveles de formación - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá abre mayo con una ambiciosa apuesta por el empleo formal, poniendo a disposición de la ciudadanía más de 5.000 oportunidades laborales para la semana del 4 al 9 de mayo. La iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a miles de personas con vacantes en sectores estratégicos.

Uno de los eventos centrales será la Feria de Empleo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2026 en la Plaza Metropolitana de los Alfiles, en el Centro Comercial Gran Estación.

PUBLICIDAD

La jornada, que se extenderá de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., reunirá a empresas aliadas de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, que ofrecerán más de 4.000 vacantes a quienes buscan oportunidades laborales, tanto experimentados como quienes desean ingresar por primera vez al mercado de trabajo.

La Feria de Empleo por el Día Internacional del Trabajo reunirá a empresas con más de 4.000 vacantes en el Centro Comercial Gran Estación - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta laboral y sectores participantes

Durante la feria, los visitantes podrán postularse directamente a plazas disponibles en logística, construcción, tecnología, salud, comercio, operación y servicios. Habrá espacios accesibles y acompañamiento con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, garantizando que personas con discapacidad también puedan acceder a las vacantes.

PUBLICIDAD

De forma complementaria, la localidad de Engativá será sede de una segunda feria presencial, con 150 vacantes adicionales. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo suma más de 865 puestos a la oferta semanal, dirigidos a personas de distintos perfiles: desde quienes cuentan con educación básica y media, hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, indicó que: “arrancamos el mes del trabajo con una oferta de más de 5.000 oportunidades laborales. Queremos que cada vez más personas, sin importar su nivel de experiencia o formación, encuentren una oportunidad para acceder a un empleo formal y mejoren su calidad de vida”.

PUBLICIDAD

La oferta de empleo en Bogotá incluye vacantes para profesionales, jóvenes, mayores de 50 años, mujeres y personas con discapacidad, consolidando un enfoque laboral incluyente - crédito Alcaldía de Bogotá

Acceso a la oferta y enfoque incluyente

La feria y las vacantes asociadas tienen un enfoque incluyente y diverso. La organización destaca que 404 vacantes están dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 están pensadas para mayores de 50 años, 20 para población con discapacidad, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años y 370 están enfocadas en mujeres. De esta forma, la iniciativa busca ampliar las opciones para distintos grupos poblacionales y reducir brechas en el acceso al empleo en la ciudad.

Las personas interesadas en participar deben llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad, y confirmar su asistencia a través del formulario habilitado por la entidad. La jornada permitirá adelantar procesos de selección y entrevistas en el mismo lugar, facilitando la vinculación inmediata en muchos casos.

PUBLICIDAD

Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la ciudad para acercar los servicios a más personas. Del 4 al 6 y los días 8 y 9 de mayo estará en el Salón Comunal del barrio Ciudad Montes, tercer sector, en la Avenida carrera 50 #22-54 Sur, localidad de Puente Aranda. Allí, los asistentes podrán registrarse gratuitamente en la plataforma del Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional y acceder a la oferta de formación.

La Unidad Móvil de Empleo recorrerá Bogotá durante la semana, facilitando orientación y acceso gratuito a la plataforma del Servicio Público de Empleo - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Lista de vacantes disponibles (4 al 9 de mayo)

Entre las oportunidades laborales que se ofrecen en Bogotá esta semana se encuentran:

PUBLICIDAD

Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC

Asesora (o) corporativa (o)

Profesional marketing digital

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones

Profesional de ventas

Analista de créditos

Analista contable

Asesor (a) de servicios

Dibujante de obras civiles

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones

Analista de comunicaciones

Auxiliar de odontología

Psicóloga (o)

Analista de proyectos

Especialista de empaque

Profesional de compras

Auxiliar de enfermería (salas de cirugía)

Jefe (a) de enfermería

Analista de compras

Analista química (o)

Coordinadora (o) regional

Directora (o) de cuenta

Auxiliar de sala de ventas

Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica, electricidad

Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad)

Coordinadora (o) de servicio al cliente

Auxiliar administrativa (o)

Operaria (o) de aseo y limpieza

Auxiliar de tienda

Jefe (a) de taller – mecánica automotriz

Electromecánica (o)

Coordinadora (o) de costos

Auxiliar eléctrica (o)

Técnica (o) electricista

Líder de departamento comercial

Técnica (o) de telecomunicaciones con moto

Auxiliar de enfermería

Inspectora (o) SISO

Auxiliar de mantenimiento

Técnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio

Gerente de talento humano

Analista de mejoramiento

Analista administrativa (o)

Analista de control de calidad

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR)

Residente BIM

Residente de control y seguimiento de obra

Profesional técnico (a) de construcción

Coordinadora (o) de sala de negocios

Coordinadora (o) de compras

Auxiliar de servicios generales

Asesor (a) comercial

Médico (a) general

Analista de cartera

Jefe (a) jurídico (a)

Especialista en topografía

Especialista en urbanismo

Especialista ambiental

Especialista en presupuesto

Apoyo en contratación

Apoyo socio jurídico

Especialista en tránsito y transporte

Especialista en redes húmedas y secas

Arquitecta (o)