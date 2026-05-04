Colombia

Bogotá lanzó más de 5.000 vacantes en mayo con oferta inclusiva y ferias presenciales: estos son los perfiles más buscados

El evento principal de la semana del 4 al 9 de mayo reunirá a empresas y entidades, e incluirá espacios adaptados y servicios de orientación para que aspirantes con diferentes capacidades y experiencia participen en procesos de selección y entrevistas durante la jornada

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Oportunidades de empleo en Bogotá abarcan sectores como logística, tecnología, salud, construcción, comercio, operación y servicios, con plazas para todos los niveles de formación - crédito Alcaldía de Bogotá
Oportunidades de empleo en Bogotá abarcan sectores como logística, tecnología, salud, construcción, comercio, operación y servicios, con plazas para todos los niveles de formación - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá abre mayo con una ambiciosa apuesta por el empleo formal, poniendo a disposición de la ciudadanía más de 5.000 oportunidades laborales para la semana del 4 al 9 de mayo. La iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a miles de personas con vacantes en sectores estratégicos.

Uno de los eventos centrales será la Feria de Empleo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2026 en la Plaza Metropolitana de los Alfiles, en el Centro Comercial Gran Estación.

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La jornada, que se extenderá de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., reunirá a empresas aliadas de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, que ofrecerán más de 4.000 vacantes a quienes buscan oportunidades laborales, tanto experimentados como quienes desean ingresar por primera vez al mercado de trabajo.

Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
La Feria de Empleo por el Día Internacional del Trabajo reunirá a empresas con más de 4.000 vacantes en el Centro Comercial Gran Estación - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta laboral y sectores participantes

Durante la feria, los visitantes podrán postularse directamente a plazas disponibles en logística, construcción, tecnología, salud, comercio, operación y servicios. Habrá espacios accesibles y acompañamiento con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, garantizando que personas con discapacidad también puedan acceder a las vacantes.

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De forma complementaria, la localidad de Engativá será sede de una segunda feria presencial, con 150 vacantes adicionales. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo suma más de 865 puestos a la oferta semanal, dirigidos a personas de distintos perfiles: desde quienes cuentan con educación básica y media, hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, indicó que: “arrancamos el mes del trabajo con una oferta de más de 5.000 oportunidades laborales. Queremos que cada vez más personas, sin importar su nivel de experiencia o formación, encuentren una oportunidad para acceder a un empleo formal y mejoren su calidad de vida”.

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
La oferta de empleo en Bogotá incluye vacantes para profesionales, jóvenes, mayores de 50 años, mujeres y personas con discapacidad, consolidando un enfoque laboral incluyente - crédito Alcaldía de Bogotá

Acceso a la oferta y enfoque incluyente

La feria y las vacantes asociadas tienen un enfoque incluyente y diverso. La organización destaca que 404 vacantes están dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 están pensadas para mayores de 50 años, 20 para población con discapacidad, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años y 370 están enfocadas en mujeres. De esta forma, la iniciativa busca ampliar las opciones para distintos grupos poblacionales y reducir brechas en el acceso al empleo en la ciudad.

Las personas interesadas en participar deben llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad, y confirmar su asistencia a través del formulario habilitado por la entidad. La jornada permitirá adelantar procesos de selección y entrevistas en el mismo lugar, facilitando la vinculación inmediata en muchos casos.

Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la ciudad para acercar los servicios a más personas. Del 4 al 6 y los días 8 y 9 de mayo estará en el Salón Comunal del barrio Ciudad Montes, tercer sector, en la Avenida carrera 50 #22-54 Sur, localidad de Puente Aranda. Allí, los asistentes podrán registrarse gratuitamente en la plataforma del Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional y acceder a la oferta de formación.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con 12 empresas, abre 203 vacantes laborales para distintos niveles de formación - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La Unidad Móvil de Empleo recorrerá Bogotá durante la semana, facilitando orientación y acceso gratuito a la plataforma del Servicio Público de Empleo - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Lista de vacantes disponibles (4 al 9 de mayo)

Entre las oportunidades laborales que se ofrecen en Bogotá esta semana se encuentran:

  • Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC
  • Asesora (o) corporativa (o)
  • Profesional marketing digital
  • Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones
  • Profesional de ventas
  • Analista de créditos
  • Analista contable
  • Asesor (a) de servicios
  • Dibujante de obras civiles
  • Ingeniera (o) de proyectos y soluciones
  • Analista de comunicaciones
  • Auxiliar de odontología
  • Psicóloga (o)
  • Analista de proyectos
  • Especialista de empaque
  • Profesional de compras
  • Auxiliar de enfermería (salas de cirugía)
  • Jefe (a) de enfermería
  • Analista de compras
  • Analista química (o)
  • Coordinadora (o) regional
  • Directora (o) de cuenta
  • Auxiliar de sala de ventas
  • Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica, electricidad
  • Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad)
  • Coordinadora (o) de servicio al cliente
  • Auxiliar administrativa (o)
  • Operaria (o) de aseo y limpieza
  • Auxiliar de tienda
  • Jefe (a) de taller – mecánica automotriz
  • Electromecánica (o)
  • Coordinadora (o) de costos
  • Auxiliar eléctrica (o)
  • Técnica (o) electricista
  • Líder de departamento comercial
  • Técnica (o) de telecomunicaciones con moto
  • Auxiliar de enfermería
  • Inspectora (o) SISO
  • Auxiliar de mantenimiento
  • Técnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio
  • Gerente de talento humano
  • Analista de mejoramiento
  • Analista administrativa (o)
  • Analista de control de calidad
  • Auxiliar de experiencia al cliente (PQR)
  • Residente BIM
  • Residente de control y seguimiento de obra
  • Profesional técnico (a) de construcción
  • Coordinadora (o) de sala de negocios
  • Coordinadora (o) de compras
  • Auxiliar de servicios generales
  • Asesor (a) comercial
  • Médico (a) general
  • Analista de cartera
  • Jefe (a) jurídico (a)
  • Especialista en topografía
  • Especialista en urbanismo
  • Especialista ambiental
  • Especialista en presupuesto
  • Apoyo en contratación
  • Apoyo socio jurídico
  • Especialista en tránsito y transporte
  • Especialista en redes húmedas y secas
  • Arquitecta (o)

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