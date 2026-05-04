Bogotá lanzó más de 5.000 vacantes en mayo con oferta inclusiva y ferias presenciales: estos son los perfiles más buscados

Bogotá abre mayo con una ambiciosa apuesta por el empleo formal, poniendo a disposición de la ciudadanía más de 5.000 oportunidades laborales para la semana del 4 al 9 de mayo. La iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a miles de personas con vacantes en sectores estratégicos.
Uno de los eventos centrales será la Feria de Empleo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2026 en la Plaza Metropolitana de los Alfiles, en el Centro Comercial Gran Estación.
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La jornada, que se extenderá de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., reunirá a empresas aliadas de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, que ofrecerán más de 4.000 vacantes a quienes buscan oportunidades laborales, tanto experimentados como quienes desean ingresar por primera vez al mercado de trabajo.
Oferta laboral y sectores participantes
Durante la feria, los visitantes podrán postularse directamente a plazas disponibles en logística, construcción, tecnología, salud, comercio, operación y servicios. Habrá espacios accesibles y acompañamiento con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, garantizando que personas con discapacidad también puedan acceder a las vacantes.
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De forma complementaria, la localidad de Engativá será sede de una segunda feria presencial, con 150 vacantes adicionales. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo suma más de 865 puestos a la oferta semanal, dirigidos a personas de distintos perfiles: desde quienes cuentan con educación básica y media, hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.
La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, indicó que: “arrancamos el mes del trabajo con una oferta de más de 5.000 oportunidades laborales. Queremos que cada vez más personas, sin importar su nivel de experiencia o formación, encuentren una oportunidad para acceder a un empleo formal y mejoren su calidad de vida”.
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Acceso a la oferta y enfoque incluyente
La feria y las vacantes asociadas tienen un enfoque incluyente y diverso. La organización destaca que 404 vacantes están dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 están pensadas para mayores de 50 años, 20 para población con discapacidad, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años y 370 están enfocadas en mujeres. De esta forma, la iniciativa busca ampliar las opciones para distintos grupos poblacionales y reducir brechas en el acceso al empleo en la ciudad.
Las personas interesadas en participar deben llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad, y confirmar su asistencia a través del formulario habilitado por la entidad. La jornada permitirá adelantar procesos de selección y entrevistas en el mismo lugar, facilitando la vinculación inmediata en muchos casos.
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Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la ciudad para acercar los servicios a más personas. Del 4 al 6 y los días 8 y 9 de mayo estará en el Salón Comunal del barrio Ciudad Montes, tercer sector, en la Avenida carrera 50 #22-54 Sur, localidad de Puente Aranda. Allí, los asistentes podrán registrarse gratuitamente en la plataforma del Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional y acceder a la oferta de formación.
Lista de vacantes disponibles (4 al 9 de mayo)
Entre las oportunidades laborales que se ofrecen en Bogotá esta semana se encuentran:
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- Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC
- Asesora (o) corporativa (o)
- Profesional marketing digital
- Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones
- Profesional de ventas
- Analista de créditos
- Analista contable
- Asesor (a) de servicios
- Dibujante de obras civiles
- Ingeniera (o) de proyectos y soluciones
- Analista de comunicaciones
- Auxiliar de odontología
- Psicóloga (o)
- Analista de proyectos
- Especialista de empaque
- Profesional de compras
- Auxiliar de enfermería (salas de cirugía)
- Jefe (a) de enfermería
- Analista de compras
- Analista química (o)
- Coordinadora (o) regional
- Directora (o) de cuenta
- Auxiliar de sala de ventas
- Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica, electricidad
- Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad)
- Coordinadora (o) de servicio al cliente
- Auxiliar administrativa (o)
- Operaria (o) de aseo y limpieza
- Auxiliar de tienda
- Jefe (a) de taller – mecánica automotriz
- Electromecánica (o)
- Coordinadora (o) de costos
- Auxiliar eléctrica (o)
- Técnica (o) electricista
- Líder de departamento comercial
- Técnica (o) de telecomunicaciones con moto
- Auxiliar de enfermería
- Inspectora (o) SISO
- Auxiliar de mantenimiento
- Técnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio
- Gerente de talento humano
- Analista de mejoramiento
- Analista administrativa (o)
- Analista de control de calidad
- Auxiliar de experiencia al cliente (PQR)
- Residente BIM
- Residente de control y seguimiento de obra
- Profesional técnico (a) de construcción
- Coordinadora (o) de sala de negocios
- Coordinadora (o) de compras
- Auxiliar de servicios generales
- Asesor (a) comercial
- Médico (a) general
- Analista de cartera
- Jefe (a) jurídico (a)
- Especialista en topografía
- Especialista en urbanismo
- Especialista ambiental
- Especialista en presupuesto
- Apoyo en contratación
- Apoyo socio jurídico
- Especialista en tránsito y transporte
- Especialista en redes húmedas y secas
- Arquitecta (o)
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