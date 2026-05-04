Juan Manuel Santos tildó de “ridículo” a Álvaro Uribe tras señalamientos sobre el Acuerdo de Paz y la Operación Jaque

Juan Manuel Santos respondió a los señalamientos de Álvaro Uribe sobre la negociación de paz con las Farc y el caso Odebrecht - crédito AP

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, respondió de forma contundente a los recientes señalamientos del también exjefe de Estado Álvaro Uribe Vélez sobre la negociación con las Farc, su presencia en la Operación Jaque y los presuntos sobornos de Odebrecht.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Santos cuestionó las afirmaciones de Uribe y defendió la transparencia y apertura de su gobierno durante los momentos clave de la historia reciente colombiana.

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“No entiendo cómo a estas alturas Álvaro Uribe en cierta forma hace el ridículo, porque han salido fotos, filmaciones, hay todo tipo de documento que comprueban que yo invité al expresidente al palacio y allá se sentó conmigo”, declaró Santos en el medio citado.

El exmandatario se refirió así a la versión de Uribe, que días atrás afirmó que, tras el triunfo del “no” en el plebiscito de paz de 2016, intentó propiciar un “acuerdo nacional” con Santos, pero este, supuestamente, lo rechazó.

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El Nobel de Paz subrayó la existencia de registros gráficos y documentales de las reuniones sostenidas con el comité del “no”, del que formaban parte, entre otros, Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el propio Uribe.

El expresidente Santos defendió la transparencia de su gobierno y criticó las versiones difundidas por Uribe en medios de comunicación - crédito EFE

“Invité a los líderes del ‘no’ para que negociáramos el acuerdo tal y como lo había establecido la Corte Constitucional y en ese encuentro salieron una serie de grupos de trabajo”, explicó Santos.

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Modificaciones al acuerdo y el origen de la controversia

Santos afirmó que “ese ejercicio de grupos de trabajo sobre el acuerdo generó 60 propuestas de modificaciones y se acogieron 58. Entonces, yo sí no entiendo cómo a estas alturas el expresidente Uribe en cierta forma hace el ridículo. Porque es que han salido las fotos, las filmaciones de televisión de esas reuniones, de esos grupos de trabajo”, sostuvo.

En contraste, Álvaro Uribe Vélez reiteró que, después de la victoria del “no”, él fue quien propuso un gran acuerdo nacional y acusó al gobierno de Santos de preferir “complacer a las Farc”. El partido Centro Democrático respaldó la posición de Uribe y cuestionó la versión de Santos sobre la apertura al diálogo durante ese periodo.

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El exjefe negociador del Gobierno con las Farc Humberto de la Calle y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también intervinieron. Ambos recordaron públicamente la existencia de reuniones con representantes de la oposición y la inclusión de propuestas del “no” en el texto definitivo del acuerdo.

Álvaro Uribe reiteró que propuso un gran acuerdo nacional tras la victoria del ‘no’ y acusó a Santos de complacer a las Farc - crédito EFE - @JuanManuelSantos/X

Cristo compartió una imagen de la reunión en la Casa de Nariño y afirmó: “Las modificaciones fueron 58, sustanciales. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”.

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“Mentira tras mentira” y acusaciones sobre la ‘Operación Jaque’ y Odebrecht

La confrontación abarca otros temas de la agenda política. Uribe sostuvo que Santos no estuvo presente en la Operación Jaque, operativo militar mediante el cual se rescató a Ingrid Betancourt y otros secuestrados por las Farc.

Santos desmintió la afirmación: “Que yo no estaba en el operativo, por favor, si ahí están las fotos mías recibiendo a Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados (...) yo estuve presente minuto a minuto”, señaló a Caracol Radio.

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Sobre el escándalo de Odebrecht, Santos rechazó las insinuaciones de Uribe sobre presuntos sobornos recibidos por su campaña presidencial. “Los que recibieron eso fueron a la cárcel y quien estuvo acusado en la campaña fue su candidato y no yo”, afirmó Santos, en referencia a las investigaciones judiciales que involucraron a figuras cercanas al uribismo.

Santos desmintió los señalamientos de Uribe sobre su ausencia en la Operación Jaque y la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht - crédito Asobancaria/Mariano Vimos/Colprensa

El expresidente también negó haber “robado” el plebiscito y responsabilizó de los problemas actuales del país a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. “En realidad y todo el mundo lo sabe, que en buena parte de los problemas son precisamente todo lo contrario, porque no se ha implementado el acuerdo de paz y en fin, es una secuencia de mentiras”, puntualizó Santos.

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¿Por qué persiste la rivalidad política?

La tensión entre los expresidentes Santos y Uribe se mantiene como uno de los ejes de la polarización política en Colombia. Santos expresó desconcierto ante las reiteradas acusaciones de Uribe:

“Algunos me dicen que está invadido de odio y de rencor, que eso es lo que lo hace comportarse como se está comportando, pero eso a mí me da mucha tristeza porque como colombiano he hecho todo lo posible para tender puentes en el país”, declaró.

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Santos recordó que, durante su tiempo como ministro de Defensa en el gobierno de Uribe, este ya mostraba actitudes similares con otros expresidentes. “Un día le dije: ‘Oiga, presidente, ¿usted para qué los sigue atacando si son irrelevantes? ¿Para qué sigue con esa cantaleta? Y me dijo: ‘Vea, ministro, en la política hay que tener buenos enemigos y, si no los tiene, hay que inventárselos’”, relató.