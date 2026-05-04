Colombia

Juan Manuel Santos tildó de “ridículo” a Álvaro Uribe tras señalamientos sobre el Acuerdo de Paz y la Operación Jaque

Un cruce de declaraciones en torno a la inclusión de propuestas políticas y la transparencia en momentos clave continúa alimentando la polarización entre los exmandatarios

Guardar
Juan Manuel Santos respondió a los señalamientos de Álvaro Uribe sobre la negociación de paz con las Farc y el caso Odebrecht - crédito AP
Juan Manuel Santos respondió a los señalamientos de Álvaro Uribe sobre la negociación de paz con las Farc y el caso Odebrecht - crédito AP

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, respondió de forma contundente a los recientes señalamientos del también exjefe de Estado Álvaro Uribe Vélez sobre la negociación con las Farc, su presencia en la Operación Jaque y los presuntos sobornos de Odebrecht.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Santos cuestionó las afirmaciones de Uribe y defendió la transparencia y apertura de su gobierno durante los momentos clave de la historia reciente colombiana.

PUBLICIDAD

“No entiendo cómo a estas alturas Álvaro Uribe en cierta forma hace el ridículo, porque han salido fotos, filmaciones, hay todo tipo de documento que comprueban que yo invité al expresidente al palacio y allá se sentó conmigo”, declaró Santos en el medio citado.

El exmandatario se refirió así a la versión de Uribe, que días atrás afirmó que, tras el triunfo del “no” en el plebiscito de paz de 2016, intentó propiciar un “acuerdo nacional” con Santos, pero este, supuestamente, lo rechazó.

PUBLICIDAD

El Nobel de Paz subrayó la existencia de registros gráficos y documentales de las reuniones sostenidas con el comité del “no”, del que formaban parte, entre otros, Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el propio Uribe.

El expresidente Santos defendió la transparencia de su gobierno y criticó las versiones difundidas por Uribe en medios de comunicación - crédito EFE
El expresidente Santos defendió la transparencia de su gobierno y criticó las versiones difundidas por Uribe en medios de comunicación - crédito EFE

“Invité a los líderes del ‘no’ para que negociáramos el acuerdo tal y como lo había establecido la Corte Constitucional y en ese encuentro salieron una serie de grupos de trabajo”, explicó Santos.

Modificaciones al acuerdo y el origen de la controversia

Santos afirmó que “ese ejercicio de grupos de trabajo sobre el acuerdo generó 60 propuestas de modificaciones y se acogieron 58. Entonces, yo sí no entiendo cómo a estas alturas el expresidente Uribe en cierta forma hace el ridículo. Porque es que han salido las fotos, las filmaciones de televisión de esas reuniones, de esos grupos de trabajo”, sostuvo.

En contraste, Álvaro Uribe Vélez reiteró que, después de la victoria del “no”, él fue quien propuso un gran acuerdo nacional y acusó al gobierno de Santos de preferir “complacer a las Farc”. El partido Centro Democrático respaldó la posición de Uribe y cuestionó la versión de Santos sobre la apertura al diálogo durante ese periodo.

El exjefe negociador del Gobierno con las Farc Humberto de la Calle y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también intervinieron. Ambos recordaron públicamente la existencia de reuniones con representantes de la oposición y la inclusión de propuestas del “no” en el texto definitivo del acuerdo.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos
Álvaro Uribe reiteró que propuso un gran acuerdo nacional tras la victoria del ‘no’ y acusó a Santos de complacer a las Farc - crédito EFE - @JuanManuelSantos/X

Cristo compartió una imagen de la reunión en la Casa de Nariño y afirmó: “Las modificaciones fueron 58, sustanciales. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”.

“Mentira tras mentira” y acusaciones sobre la ‘Operación Jaque’ y Odebrecht

La confrontación abarca otros temas de la agenda política. Uribe sostuvo que Santos no estuvo presente en la Operación Jaque, operativo militar mediante el cual se rescató a Ingrid Betancourt y otros secuestrados por las Farc.

Santos desmintió la afirmación: “Que yo no estaba en el operativo, por favor, si ahí están las fotos mías recibiendo a Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados (...) yo estuve presente minuto a minuto”, señaló a Caracol Radio.

Sobre el escándalo de Odebrecht, Santos rechazó las insinuaciones de Uribe sobre presuntos sobornos recibidos por su campaña presidencial. “Los que recibieron eso fueron a la cárcel y quien estuvo acusado en la campaña fue su candidato y no yo”, afirmó Santos, en referencia a las investigaciones judiciales que involucraron a figuras cercanas al uribismo.

Collage de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe
Santos desmintió los señalamientos de Uribe sobre su ausencia en la Operación Jaque y la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht - crédito Asobancaria/Mariano Vimos/Colprensa

El expresidente también negó haber “robado” el plebiscito y responsabilizó de los problemas actuales del país a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. “En realidad y todo el mundo lo sabe, que en buena parte de los problemas son precisamente todo lo contrario, porque no se ha implementado el acuerdo de paz y en fin, es una secuencia de mentiras”, puntualizó Santos.

¿Por qué persiste la rivalidad política?

La tensión entre los expresidentes Santos y Uribe se mantiene como uno de los ejes de la polarización política en Colombia. Santos expresó desconcierto ante las reiteradas acusaciones de Uribe:

“Algunos me dicen que está invadido de odio y de rencor, que eso es lo que lo hace comportarse como se está comportando, pero eso a mí me da mucha tristeza porque como colombiano he hecho todo lo posible para tender puentes en el país”, declaró.

Santos recordó que, durante su tiempo como ministro de Defensa en el gobierno de Uribe, este ya mostraba actitudes similares con otros expresidentes. “Un día le dije: ‘Oiga, presidente, ¿usted para qué los sigue atacando si son irrelevantes? ¿Para qué sigue con esa cantaleta? Y me dijo: ‘Vea, ministro, en la política hay que tener buenos enemigos y, si no los tiene, hay que inventárselos’”, relató.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosÁlvaro Uribe VélezAcuerdo de Paz ColombiaPolarización PolíticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 2 de mayo: Premio mayor de 15.000 millones y todos los secos

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 2 de mayo: Premio mayor de 15.000 millones y todos los secos

Policía Nacional aclaró detalles de la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales en Providencia

La institución priorizó la solidaridad hacia los allegados de la víctima en este momento de dolor y aseguró que ya se está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar qué le sucedió a la uniformada

Policía Nacional aclaró detalles de la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales en Providencia

Registraduría Nacional seleccionó a 124.011 jurados en Bogotá para las elecciones presidenciales 2026: cómo consultar si fue elegido

Una multa económica o destitución se aplicará a quienes falten sin justificación, mientras que se reconocerá un día de descanso remunerado a quienes desempeñen el rol durante la jornada democrática del 31 de mayo

Registraduría Nacional seleccionó a 124.011 jurados en Bogotá para las elecciones presidenciales 2026: cómo consultar si fue elegido

Gobierno Petro presentó documento que muestra cuáles son los nuevos derechos que tienen los trabajadores gracias a la Reforma Laboral

El Ministerio del Trabajo presentó un manual explicativo con el que se busca acercar los beneficios de forma clara a millones de personas y promover la apropiación de nuevas garantías

Gobierno Petro presentó documento que muestra cuáles son los nuevos derechos que tienen los trabajadores gracias a la Reforma Laboral

Resultado La Caribeña noche del domingo 3 de mayo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado La Caribeña noche del domingo 3 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I