Colombia

Pagos con tarjetas de crédito serán más caros en mayo de 2026 debido a movida del Gobierno Petro: así quedaron los intereses

La Superintendencia Financiera dispuso de un aumento en la tasa de usura, lo que sube del costo del crédito y, por supuesto, se nota en el consumo y la actividad del comercio

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A principios de 2026, más de 8,5 millones de personas en Colombia poseen al menos una tarjeta de crédito, según datos de la Superintendencia Financiera - crédito Nam Y. Huh/AP
A principios de 2026, más de 8,5 millones de personas en Colombia poseen al menos una tarjeta de crédito, según datos de la Superintendencia Financiera - crédito Nam Y. Huh/AP

La Superintendencia Financiera de Colombia informó cuál será la tasa de usura en Colombia para mayo de 2026. Como se recordará, esta es el límite legal máximo para los intereses que pueden cobrar bancos y particulares por créditos en Colombia. El tope se define como 1,5 veces el interés bancario corriente, refiriéndose al promedio de tasas de los distintos productos de crédito otorgados en un mes.

La entidad precisó que el nuevo gravamen se ubicará en 28,17% efectivo anual (E.A), un incremento de 1,41 puntos frente al 26,76% de abril de 2026. Ahora, las personas enfrentan intereses más altos para acceder a préstamos y tarjetas de crédito, mientras que numerosos comercios adoptan alternativas de financiación directa con el fin de mantener sus ventas ante el menor uso de financiamiento tradicional.

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Crédito encarecido

Expertos como el jefe de Investigación Económica del Banco de Bogotá Camilo Pérez aseguró a La República que con el reciente incremento de tasas, “el crédito se ha venido encareciendo, lo que eleva ese promedio y, al multiplicarlo por 1,5, se traduce en un incremento de la tasa de usura en los últimos meses”.

La tasa de usura es el límite máximo legal de intereses que las entidades financieras y particulares pueden cobrar por créditos en Colombia, calculado como 1,5 veces el interés bancario corriente - crédito Superintendencia Financiera
La tasa de usura es el límite máximo legal de intereses que las entidades financieras y particulares pueden cobrar por créditos en Colombia, calculado como 1,5 veces el interés bancario corriente - crédito Superintendencia Financiera

Panorama de tasas de crédito en Colombia

En el crédito de consumo, especialmente en tarjetas de crédito, los nuevos topes afectan de forma directa los costos para los usuarios. Las tasas vigentes para compras con tarjeta oscilarán entre 18,37% y 26,67%. Aquellas más cercanas a la tasa máxima incluyen:

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  • Banco Unión: 26,67%
  • Coltefinanciera: 26,45%
  • Banco Falabella: 26,17%
  • Banco Popular: 25,99%

Por su parte, los que presentan tasas más bajas son:

  • Coopcentral: 18,37%
  • Banco de Occidente: 21,3%
  • Itaú: 21,19%

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, ahora las entidades deberán ajustar sus productos a estos límites para evitar sanciones y proteger a sus usuarios.

Efectos del incremento de tasas sobre el consumo y las ventas

El aumento del costo del crédito se nota en el consumo y la actividad del comercio. Según la Bitácora Económica de Fenalco, el 65% de los comerciantes colombianos reportó que sus ventas en febrero fueron iguales o inferiores comparadas con el mismo mes de 2025. El reporte también muestra una desaceleración en el uso de tarjetas de crédito, lo que indica una menor disposición a endeudarse en condiciones de tasas más altas.

La Superintendencia Financiera de Colombia fijó en $55'099.308 el nuevo límite inembargable para cuentas de ahorro personales desde octubre de 2025 - crédito Superintendencia Financiera Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad pública técnica, adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de supervisar y regular el sistema financiero para garantizar su estabilidad, transparencia y seguridad - crédito Superintendencia Financiera Colombia

Al respecto, el director ejecutivo de Creditop, Daniel Garzón, expuso la relación entre tasas y consumo. “Cada punto que sube la tasa de política monetaria es un punto que encarece el crédito con tarjeta y que frena el consumo. La diferencia de este momento es que los comercios ya no tienen que esperar a que el ciclo cambie para sostener sus ventas. Abrir una línea de financiación propia deja de ser un proyecto lejano y se convierte en una decisión que se toma ahora”, aclaró.

Y es que el sector comercial, ante la menor demanda de financiación tradicional, recurre a nuevas estrategias como la financiación directa para acercarse a los clientes y depender menos de la banca.

Financiación directa: una respuesta del comercio ante las altas tasas de interés

Diversos comercios colombianos implementan esquemas de financiación directa, lo que permite definir condiciones propias de tasas y plazos según su margen y el perfil del comprador. La tendencia se observa en áreas como entretenimiento (TuBoleta), hogar (Amoblando Pullman), tecnología (Celucambio y Refurbi), salud (Dentix) y consumo cotidiano (Mediarte y Motai), donde algunos ofrecen cuotas a tasa cero.

Según Garzón, la tecnología es fundamental. “Un comercio no necesita convertirse en banco para habilitar su propia financiación. La infraestructura tecnológica asume la originación, la gestión de cartera y el cobro, mientras el comercio conserva control sobre tasas, plazos y condiciones. Lo que estamos observando es que los comercios que activan esta modalidad logran cerrar ventas que antes se perdían en caja y recuperan margen de maniobra comercial en un momento donde la tarjeta de crédito se encarece”, destacó.

Fenalco advirtió que la tasa de usura se convirtió en un obstáculo para las ventas del comercio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Fenalco advirtió que la tasa de usura se convirtió en un obstáculo para las ventas del comercio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

De acuerdo con el análisis de Fenalco y actores del sector fintech, los comercios que ofrecen pagos a cuotas sin tarjeta pueden aumentar sus ventas hasta en 25% y elevar el ticket promedio cerca de 50%.

Comparativamente, en América Latina las comisiones asociadas a tarjetas de crédito superan el 1% del PIB regional, una proporción mayor a la registrada en Asia (0,4%) y Europa (0,2%), lo que impulsa alternativas innovadoras de pago a cuotas en la región.

Cómo combatir el “gota a gota”

Ante el escenario de tasas elevadas, los expertos aconsejan cautela a los hogares colombianos en el manejo de su endeudamiento. Camilo Pérez dijo que “en la medida en que las tasas siguen subiendo, los hogares deben ser más cautelosos al endeudarse, en línea con el objetivo del banco central de moderar la demanda y aliviar las presiones sobre los precios”.

De igual manera, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, argumenta que la tasa de usura actual fracasó al excluir a un 65% de colombianos del crédito formal. Propone reestructurarla o eliminarla para combatir el “gota a gota”, advirtiendo que bajarla aumenta las barreras de acceso, limitando el crédito y fomentando la exclusión financiera.

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