El Sena abrió convocatoria laboral con más de 30.000 vacantes en Colombia y el exterior: conozca los perfiles y sueldos disponibles

El servicio de intermediación laboral que ofrece la Agencia Pública de Empleo se apoya en una plataforma que organiza el contacto entre buscadores de empleo y empresarios, brindando asesoría sobre la dinámica del mercado laboral a nivel nacional.

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena anunció la apertura de más de 30.000 vacantes laborales distribuidas en todo el territorio nacional y en el exterior, ofreciendo oportunidades para perfiles operativos, técnicos, tecnológicos, profesionales, directivos y especializados.

De acuerdo con la entidad, dicha convocatoria, la más grande de 2026, incluye plazas en Colombia y otros países como Alemania, España y Canadá, y destaca por sus sueldos millonarios en cargos altamente demandados.

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Cobertura y distribución de vacantes

En total, la plataforma ape.sena.edu.co registra 32.379 vacantes vigentes al corte de abril, abarcando todos los departamentos y principales ciudades del país. Bogotá lidera la lista con 12.415 ofertas (casi el 30 % del total nacional), seguida por Valle del Cauca con más de 2.400, Antioquia con 2.328, Cundinamarca con 4.650 y Meta con 1.340. Otras regiones con oferta significativa incluyen Atlántico (1.094), Santander (975), Huila (883) y Norte de Santander (727).

Bogotá lidera la convocatoria de empleo con 12.415 ofertas, seguida de Cundinamarca y Valle del Cauca, fortaleciendo el mercado laboral nacional - crédito Agencia de Empleo Sena

La presencia de vacantes es notoria incluso en zonas de baja densidad demográfica, como Amazonas (22), Guainía (14) y Vichada (1), lo que evidencia el alcance nacional de la convocatoria.

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Vacantes internacionales: Alemania, España y Canadá

Una de las novedades más destacadas de la convocatoria es la oferta de 309 puestos de trabajo en el exterior, distribuidos así:

Alemania (Sajonia): 100 vacantes, orientadas principalmente al sector salud, ingeniería y oficios técnicos.

100 vacantes, orientadas principalmente al sector salud, ingeniería y oficios técnicos. España (Madrid): 200 vacantes, con énfasis en hotelería, servicios, administración y tecnología.

200 vacantes, con énfasis en hotelería, servicios, administración y tecnología. Canadá (Ontario y Quebec): 9 vacantes, dirigidas a perfiles técnicos y profesionales en áreas como manufactura y servicios.

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Estas posiciones ofrecen salarios competitivos y la posibilidad de proyección internacional para trabajadores colombianos.

Los salarios de las vacantes varían según el cargo, destacándose sueldos millonarios en puestos directivos y especializados en el Sena - crédito Sena

Perfiles, áreas y sueldos millonarios

La remuneración varía según el nivel de cualificación y responsabilidad:

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Operativo y auxiliar : entre $1.300.000 y $1.800.000 mensuales.

: entre $1.300.000 y $1.800.000 mensuales. Técnicos y tecnológicos: entre $2.000.000 y $3.500.000.

entre $2.000.000 y $3.500.000. Profesionales e instructores: entre $3.600.000 y $5.500.000.

entre $3.600.000 y $5.500.000. Cargos especializados o directivos: pueden superar los $8.000.000 mensuales, dependiendo del cargo y la entidad contratante.

En Bogotá, por ejemplo, existen vacantes como “Analista de compras” con sueldos de hasta $8.000.000 y “Asistente de compras y adquisiciones” por $2.000.000 a $2.500.000. La capital concentra una oferta robusta en ventas y servicios (4.961 vacantes), finanzas y administración (3.118), operación de equipos y oficios (1.975), procesamiento y fabricación (901), y ciencias naturales (782). También existen oportunidades en salud, educación, arte y deporte.

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Las vacantes permiten modalidades de trabajo presencial, teletrabajo, remoto e híbrido, adaptándose a diferentes necesidades del mercado - crédito Sena

Inclusión y acceso para todos los perfiles

La convocatoria de la Agencia de Empleo promueve la inclusión laboral, permitiendo que personas con o sin experiencia, jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y egresados del Sena accedan a oportunidades formales. De las 126.718 colocaciones efectivas recientes, 69.957 correspondieron a egresados del Sena, 59.206 a mujeres, 45.049 a jóvenes y 17.335 a víctimas del conflicto.

Las vacantes están disponibles bajo diversas modalidades de vinculación: presencial, teletrabajo, trabajo remoto e híbrido, adaptándose a las necesidades actuales del mercado y los aspirantes.

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¿Cómo postularse?: Guía paso a paso

El procedimiento para aplicar es totalmente gratuito y se realiza en línea:

Ingresar a ape.sena.edu.co , seleccionar “Personas” y hacer clic en “Regístrese ahora”. Completar datos básicos, crear usuario y cargar la hoja de vida en PDF. Ingresar la formación académica y experiencia laboral. Adjuntar certificados en formato PDF (máximo 2 MB). Usar el buscador para filtrar vacantes por ciudad, cargo o modalidad (por ejemplo, “Teletrabajo”). Leer los requisitos, postularse y hacer seguimiento en el módulo “Mis Postulaciones”.

El proceso de postulación es totalmente gratuito y digital a través de ape.sena.edu.co, facilitando el acceso a los interesados - crédito Sena

La APE también ofrece talleres gratuitos de orientación ocupacional, para mejorar la hoja de vida y preparar entrevistas, con énfasis en jóvenes, egresados y poblaciones vulnerables.

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Ejemplos de vacantes y sueldos destacados

Analista compras – $6.000.001 a $8.000.000 – Bogotá

– $6.000.001 a $8.000.000 – Bogotá Asistente compras y adquisiciones – $2.000.001 a $2.500.000 – Bogotá

– $2.000.001 a $2.500.000 – Bogotá Médico general – $4.000.000 a $6.000.000 – Medellín

– $4.000.000 a $6.000.000 – Medellín Ingeniero de sistemas – $4.500.000 a $7.000.000 – Cali

– $4.500.000 a $7.000.000 – Cali Chef internacional – $3.800.000 a $6.200.000 – España (Madrid)

– $3.800.000 a $6.200.000 – España (Madrid) Técnico en automatización – $2.800.000 a $4.500.000 – Alemania (Sajonia)