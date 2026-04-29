Daniel Noboa denunció incursión de guerrilleros colombianos en la frontera, “impulsada por el Gobierno Petro”: lanzó sablazo al mandatario

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa pidió al presidente colombiano Gustavo Petro no desplazar los problemas que tiene en su país a su territorio - crédito Matías Delacroix/AP

La tensión entre Colombia y Ecuador se mantiene y parece recrudecerse cada vez más. El presidente del vecino país, Daniel Noboa, informó a través de su cuenta de X sobre una presunta incursión de integrantes de guerrillas colombianas en la frontera.

Aseguró que las personas que le nofiticaron al respecto señalan al Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, de impulsar la irrupción de los actores armados. “Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población”, aseveró el jefe de Estado.

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En consecuencia, instó al mandatario colombiano a enfocarse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de su país y evitar que los problemas que allí se presentan se desplacen a su territorio. “Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, señaló.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, aseguró que el Gobierno colombiano habría impulsado una incursión de guerrillas en la frontera - crédito @DanielNoboaOk/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia pública que hizo el mandatario de Ecuador, advirtiendo que es falsa. Por eso, sugirió a Daniel Noboa no confiar en toda la información que recibe de sus fuentes y los intsó a trabajar de manera conjunta en la construcción de paz en la frontera.

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“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, indicó el jefe de Estado en X.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia que hizo Daniel Noboa sobre una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en la frontera - crédito @petrogustavo/X

La guerra arancelaria justificada en las fallas en la seguridad fronteriza

No es la primera vez que el presidente de Ecuador hace críticas al Gobierno Petro por la situación de orden público en la frontera. En enero de 2026 inició una guerra arancelaria con Colombia por la aparente falta de acciones de la fuerza pública y de la administración Petro para combatir el crimen organizado en la zona fronteriza que comparten.

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“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, precisó le mandantario ecuatoriano.

Ante la presunta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la materia, Noboa estableció la aplicación de una “tasa de seguridad” (arancel) del 30% a las importaciones provenientes del país. Advirtió que la medida se mantendría si no se evidenciaba un “compromiso real” del Gobierno colombiano y de sus autoridades en hacer frente a la criminalidad en la frontera.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, aumentó aranceles aplicados a productos colombianos - crédito @DanielNoboaOk/X

La adminsitración Petro respondió con un aumento arancelario del 30% a los productos ecuatorianos, pero el conflicto no quedó ahí. Pese a que los gobiernos mantuvieron espacios de diálogo sobre el problema, el Gobierno de Noboa incrementó los aranceles al 50%.

La última decisión que tomó Ecuador al respecto fue subir los aranceles al 100%, lo que supone un fuerte golpe para la ecomonía colombiana. En su momento, la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, informó que el Gobierno Petro tomaría medidas recíprocas, es decir, aumentar los aranceles al 100%.

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“Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el gobierno de Ecuador, buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”, dijo la funcionaria, citada en un comunicado.

Ecuador aumentó los aranceles aplicados a los productos colombianos en un 100% - crédito Karen Toro/Reuters

No obstante, el presidente Petro desautorizó a la jefa de la cartera, indicando que Colombia no aplicaría ningún arancel del 100% y que se mantendrían impuestos del 0% para todos los productos que son necesarios para el país. “Todo lo que se produce en Colombia y antes se importaba de Ecuador, ahora se produce localmente”, afirmó el jefe de Estado en el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026.

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Los conflictos entre los países van más allá cuestiones económicas o de seguridad. Noboa afirma que se está investigando una visita de Petro a Manta (Ecuador), en la que presuntamente se encontró con personas cercanas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros. El presidente colombiano niega las acusaciones.