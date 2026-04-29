Colombia

Adolescente que habría matado al menos a 15 personas se escapó de funcionarios del Icbf cuando iba a una cita médica

Las autoridades intensificaron operativos en diferentes ciudades del país, además de ofrecer incentivos económicos para dar con su paradero ante la preocupación porque el joven pueda cometer nuevos actos violentos en contra de la comunidad

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En una rueda de prensa oficial se confirmaron más controles policiales, así como recompensas para prevenir el crimen - crédito Gobernación de Santander / X

La fuga de un adolescente de 17 años, identificado como alias Julito, considerado por la Policía Nacional como uno de los sicarios más peligrosos de Bucaramanga (Santander), activó el máximo estado de alerta en las autoridades colombianas. La preocupación principal radica en la posibilidad de que el joven pueda regresar al área metropolitana y provocar una nueva ola de violencia.

Además, los uniformados indican que la fuga del joven puede estar relacionada con próximos enfrentamientos con bandas rivales responsables de delitos recientes, según informó el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, citado por el medio local Vanguardia.

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Como respuesta a este nuevo delito del adolescente, la Gobernación de Santander se pronunció para anunciar una recompensa de hasta $30 millones por información que conduzca a la captura del joven, incrementando la suma anunciada inicialmente por la Alcaldía de Bucaramanga, que ascendía a $10 millones.

Este monto, según detalló Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, busca incentivar la colaboración ciudadana y facilitar la pronta localización del fugitivo.

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Homicidio - Colombia
El joven es uno se los asesinos más peligrosos de la región por lo que las autoridades pretenden evitar que continúe delinquiendo - crédito Colprensa

Así fue la fuga del joven delincuente

Alias Julito se escapó cuando era trasladado a una cita médica en Bogotá bajo custodia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), acompañado por otro menor privado de la libertad. De acuerdo con el general Quintero, desde el momento en que se confirmó la fuga, la policía activó mecanismos de búsqueda urgente ante el alto nivel de peligrosidad atribuido al menor, que está vinculado a al menos 15 homicidios registrados en Bucaramanga y su área metropolitana.

La trayectoria delictiva del joven comenzó dentro del grupo delincuencial Los del Sur, una de las principales estructuras armadas de la región. Las autoridades le asignan responsabilidad en múltiples asesinatos ocurridos durante 2025 y destacan su implicación directa en la masacre del 25 de octubre de ese año en el asentamiento humano Villa Esperanza, donde fueron ultimadas cuatro personas.

El joven sería uno de los sicarios más sangrientos del área metropolitana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El joven sería uno de los sicarios más sangrientos del área metropolitana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de estos hechos, la Policía lo señala como autor de dos homicidios perpetrados en el barrio La Cumbre de Floridablanca la noche del 27 de diciembre, sucesos que causaron temor y alarma en la comunidad y que, según las hipótesis oficiales, estarían relacionados con venganzas entre organizaciones criminales.

El caso más mediático asociado a alias Julito fue el homicidio de Cynthia Valeria Espitia Argüello, su exnovia, en enero de 2026. Ese ataque dejó también otras personas lesionadas y derivó en un fuerte repudio social luego de que la imagen del menor, extraída de procesos judiciales anteriores, se viralizara en redes sociales.

El comandante Quintero precisó a Vanguardia que la detención tuvo lugar en una finca cercana al aeropuerto Palonegro en Lebrija, zona donde se resguardaba tras los asesinatos.

Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
La comunidad está a la espera de la recaptura del delincuente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigaciones vigentes

El delincuente está próximo a cumplir la mayoría de edad el próximo mes, lo que intensifica la presión sobre las autoridades para evitar que pueda reanudar sus actividades delictivas: “Ese joven en un mes cumple los 18 años, pero por ahora todos los delitos que ha cometido serán juzgados como menor, como lo establece el sistema penal de nuestro país. Estamos trabajando con la Fiscalía para imputarle otros homicidios esta misma semana”.

Ante el prontuario criminal del joven, las autoridades instaron a la población a proporcionar cualquier dato relevante para su recaptura, debido al nivel de riesgo para la vida e integridad de la comunidad.

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa
Las autoridades trabajan arduamente por dar con el paradero del criminal - crédito Colprensa

La Alcaldía de Bucaramanga hizo especial énfasis en la necesidad de cooperar con la policía a través del número 123 y en la urgencia de evitar la impunidad en un caso que ha puesto en vilo a la opinión pública local y nacional.

El seguimiento judicial permanece activo y la colaboración entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Fiscalía y las autoridades administrativas continúa en curso, con el objetivo de impedir que alias Julito prolongue su expediente delictivo ahora que se encuentra nuevamente en libertad.

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