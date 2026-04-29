Este es el alimento que mejora la recuperación y protege los músculos después de entrenar que pocos consumen

El aguacate se consolida como opción clave tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del auge del fitness y los hábitos saludables, una pregunta se repite entre deportistas aficionados y profesionales en Colombia: ¿qué comer después de entrenar para recuperarse mejor? Aunque durante años alimentos como el plátano o la avena han sido los protagonistas, expertos en nutrición deportiva están poniendo el foco en una alternativa que gana cada vez más relevancia: el aguacate.

Lejos de ser solo un acompañante en la mesa, este fruto se ha convertido en un aliado clave para la recuperación muscular y el bienestar general, tal como lo explica la nutricionista deportiva Clara Álvarez, quien destaca sus múltiples beneficios tanto para deportistas como para quienes simplemente buscan mejorar su salud.

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“Este alimento es un alimento muy completo a nivel nutricional y destaca principalmente por su contenido en grasas saludables, fibras, vitaminas como la E, la K y la C y minerales como el potasio y el magnesio”, señaló la experta, resaltando que su valor va mucho más allá de su popularidad en dietas cotidianas.

Uno de los principales aportes del aguacate tras el ejercicio está relacionado con la recuperación del organismo, ya que después de una rutina intensa, el cuerpo necesita reponer nutrientes, reducir la inflamación y restablecer el equilibrio muscular. En ese contexto, este alimento cumple varias funciones clave.

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El consumo de aguacate tras entrenar beneficia la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Álvarez, sus propiedades lo convierten en un alimento “cardioprotector”, ya que sus grasas ayudan a mejorar el perfil lipídico, además de tener un efecto “antiinflamatorio” gracias a sus antioxidantes y a esto se suma su capacidad como “regulador digestivo” por su contenido en fibra y su papel en el “apoyo hormonal”, fundamental en procesos de recuperación y desarrollo muscular.

Pero la razón por la que se recomienda especialmente después de entrenar está en la forma en que el cuerpo procesa sus nutrientes, ya que a diferencia de los carbohidratos de rápida absorción, el aguacate contiene grasas saludables y fibra, lo que hace que su digestión sea más lenta. Esto, lejos de ser una desventaja, resulta ideal en la fase de recuperación.

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“Es un alimento que contribuye a una mejor salud metabólica, digestiva y hormonal”, explicó la especialista, quien además subrayó que su contenido en potasio es esencial para la función muscular y el equilibrio de líquidos, dos factores clave tras la actividad física.

En el caso de los deportistas, este mineral ayuda a prevenir calambres y favorece la recuperación muscular, especialmente después de sesiones exigentes. Además, las grasas monoinsaturadas presentes en el aguacate contribuyen a la absorción de antioxidantes, lo que potencia sus beneficios.

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La nutrición deportiva en Colombia destaca al aguacate como aliado post-entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también aclaran que no se trata de un alimento milagro ni de consumo exclusivo para mejorar el rendimiento inmediato: “No es un alimento directamente orientado a mejorar el rendimiento inmediato ni a ganar masa muscular por sí solo, pero sí juega un papel importante en el contexto global”, precisó Álvarez.

Entre sus funciones más relevantes, destaca su capacidad para mejorar el entorno hormonal, aportar calorías de calidad y favorecer la recuperación al reducir la inflamación. Todo esto lo convierte en un complemento ideal dentro de una dieta equilibrada.

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En cuanto al momento adecuado para consumirlo, la recomendación es clara: evitar ingerirlo justo antes del entrenamiento: “Al ser rico en grasa y en fibra, se digiere más lento y puede generar pesadez si se toma antes de entrenar”, advirtió la nutricionista.

Por el contrario, incluirlo después de la actividad física puede marcar la diferencia en la recuperación y algunas opciones prácticas incluyen tostadas con aguacate, tomate y proteínas como jamón o pollo, combinadas con frutas para aportar carbohidratos.

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Clara Álvarez revela por qué el aguacate es el aliado secreto para deportistas después de entrenar - crédito cortesía: Aguacate Dominicano

En Colombia, donde el aguacate es un alimento ampliamente disponible y accesible, su incorporación en la dieta deportiva representa una ventaja adicional. No solo es versátil y fácil de preparar, sino que también puede consumirse a diario sin problema, siempre que se mantenga un equilibrio nutricional.

“Sí se puede consumir a diario sin problema… es una fuente de grasa saludable que, junto con una dieta equilibrada, se puede incorporar sin inconvenientes”, concluyó la experta.

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