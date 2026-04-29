La verdad tras el entusiasmo de los perros al vernos llegar: los veterinarios hacen advertencia

Lo que realmente significa el recibimiento efusivo de tu perro y qué aconsejan los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, una escena se ha repetido en millones de hogares: un perro que corre, salta y ladra de emoción al ver a su dueño cruzar la puerta. Para muchos, esta reacción es sinónimo de amor incondicional y felicidad. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal compartieron otra perspectiva.

Los veterinarios alertan: la efusividad que muestran muchos perros al reencontrarse con sus dueños, lejos de ser un signo inequívoco de felicidad, ya que revela en realidad un cuadro de estrés y ansiedad por separación que puede dañar su salud de forma significativa.

PUBLICIDAD

Según expertos consultados por el medio Sport, el impacto emocional de este tipo de comportamiento también puede tener consecuencias físicas, especialmente en perros mayores o con condiciones de salud preexistentes porque estos picos de excitación pueden generar una sobrecarga en el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de complicaciones.

Una interpretación errónea de la conducta de los perros al regreso del propietario —como los saltos, los ladridos intensos o incluso la micción involuntaria— ha llevado a muchos dueños a tomar estas manifestaciones como gestos positivos.

PUBLICIDAD

Nueva alerta veterinaria: los abrazos intensos al volver a casa pueden dañar a tu perro más de lo que imaginas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Sport recoge que, según la comunidad veterinaria, una recepción marcada por el nerviosismo y la excitación no debe entenderse como bienestar y un veterinario consultado por el medio subraya que la reacción desproporcionada indica que el animal no logra gestionar la ausencia, permaneciendo alterado y angustiado durante el tiempo que pasa solo.

El problema, precisa Sport, radica en que la naturaleza afectuosa y social de estas mascostas no justifica por sí sola estas muestras tan intensas.

PUBLICIDAD

“Un saludo tranquilo y cercano es normal, pero si el recibimiento se torna excesivo, es señal clara de ansiedad”, explican los especialistas al citado medio y este desajuste emocional puede, a largo plazo, generar complicaciones de salud, sobre todo en perros de raza avanzada, donde los episodios de estrés incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Cambios en la rutina para controlar la ansiedad por separación en perros

Los veterinarios consultados por Sport detallan que la clave para corregir este comportamiento reside en modificar las rutinas cotidianas ligadas a la partida y el regreso a casa. Muchas personas, sin saberlo, refuerzan la inquietud del animal ofreciendo despedidas largas y cargadas de emoción o protagonizando saludos igualmente intensos al volver. Estas conductas, lejos de tranquilizar al perro, consolidan el patrón de ansiedad e incertidumbre.

PUBLICIDAD

Los saludos efusivos en perros pueden ocultar ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para abordar la ansiedad por separación, los especialistas aconsejan que las despedidas sean breves, limitadas a unos pocos segundos y desprovistas de dramatismo.

“Evitar escenas al salir y al volver permite que el perro comprenda que la salida del dueño no es motivo de preocupación”, destacan los veterinarios citados.

PUBLICIDAD

Al introducir estos pequeños cambios en la interacción diaria, los expertos estiman que “tras varias semanas, la ansiedad disminuye de forma notable”. De este modo, el animal permanece más sereno y muestra una actitud mucho menos agitada tanto durante las ausencias como en el reencuentro con su propietario.

El abordaje de la ansiedad por separación resulta aún más relevante en canes de edad avanzada, por el impacto que los episodios reiterados de estrés pueden acarrear sobre la salud cardiovascular. Por ello, la intervención temprana y consistente en las rutinas es fundamental para el bienestar y la longevidad de las mascotas.

PUBLICIDAD

Por qué algunas muestras de cariño del perro pueden ser dañinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, estos ajustes pueden generar mejoras significativas en el comportamiento del perro. La repetición de rutinas más neutras ayuda a que la mascota entienda que la ausencia de su dueño no representa una amenaza, favoreciendo un estado emocional más equilibrado.

En definitiva, lo que muchos consideran una muestra de felicidad podría ser, en realidad, una llamada de atención. Identificar estas señales y actuar a tiempo no solo mejora la calidad de vida del animal, sino que también fortalece una convivencia más sana y consciente entre humanos y mascotas.

PUBLICIDAD