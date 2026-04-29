Clausuraron planta ilegal de distribución de agua en Santa Marta: embotellaban en un baño en medio de ratas

El Dadsa y la Policía Metropolitana descubren que el agua embotellada no cumplía con los requisitos mínimos para el consumo humano en Santa Marta - crédito Dadsa

El hallazgo de una planta ilegal de empaque de agua en Santa Marta provocó la intervención urgente de las autoridades locales.

La operación, liderada por el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) y la Policía Metropolitana, terminó con la suspensión inmediata de las actividades y el cierre del establecimiento, debido a las graves condiciones sanitarias detectadas.

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Al ingresar al sitio, los funcionarios constataron la ausencia total de normas de higiene. Los tanques y tuberías presentaban deterioro y moho, mientras que se encontraron rastros de roedores y gatos dentro de las instalaciones.

La infraestructura no contaba con ningún sistema que garantizara el tratamiento adecuado del agua, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad del producto que ya circulaba en la ciudad.

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La planta clandestina procesaba agua en un baño sin condiciones higiénicas y con tuberías deterioradas, moho y presencia de ratas y gatos - crédito Dadsa

En un video publicado por la Dadsa se muestro a los funcionarios durante la inspección, en la que se escucha a los voceros decir: “Nada más subiendo la escalera, usted ve que las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Hay gatos y aparte roedores. Terrible. En estas condiciones, imposible vender agua para consumo humano. Usted no sabe qué le pasa a una mamá si un hijo se enferma. Le da gastroenteritis a un niño por usted estar vendiendo agua supuestamente potable y tratada”.

La operación reveló que el agua empacada en estas condiciones ya estaba siendo distribuida en varios sectores de Santa Marta. Familias, especialmente en zonas vulnerables, adquirían el producto sin conocer su origen ni los riesgos asociados a su consumo.

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Las autoridades advirtieron que el consumo de este agua podría desencadenar enfermedades gastrointestinales, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Este tipo de prácticas representa un peligro para la salud pública, pues la falta de control y supervisión deja expuestos a los consumidores a bacterias y otros agentes patógenos.

En respuesta, los organismos competentes decomisaron de manera preventiva las máquinas empleadas para el empaque del agua. Además, se están evaluando sanciones administrativas y posibles acciones judiciales contra los responsables de la planta ilegal, con el objetivo de evitar que situaciones similares pongan nuevamente en riesgo a la población.

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Funcionarios advierten que muchas familias compraban agua sin conocer su origen ni las condiciones higiénicas del embotellado - crédito Dadsa

Operativo y acciones de las autoridades

El operativo, desarrollado en el marco de acciones para frenar la distribución irregular de agua, permitió la suspensión inmediata de la actividad y el cierre del establecimiento. Las autoridades decomisaron la maquinaria utilizada para el empaque y notificaron que avanzan en la identificación de los responsables de la operación ilegal.

Frente a la gravedad de lo hallado, voceros del Dadsa aseguraron: “Por parte de la autoridad ambiental se realizó una medida preventiva y cierre de la actividad porque no cumple con las condiciones necesarias para la producción de estos alimentos”.

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El organismo evalúa sanciones administrativas y acciones judiciales contra quienes operaban la planta, en un intento por sentar un precedente y disuadir futuras infracciones similares.

El Dadsa y la Policía priorizan garantizar la trazabilidad y la potabilidad del agua, además de sancionar a los responsables de la comercialización ilegal - crédito Dadsa

Las autoridades confirmaron que la falta de controles en la venta informal de agua facilita que productos sin ninguna garantía sanitaria circulen en sectores vulnerables. El objetivo declarado por el Dadsa y la Policía Metropolitana es prevenir la repetición de este tipo de episodios y reforzar la protección de la salud pública en la ciudad.

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De momento, la autoridad ambiental mantiene la vigilancia sobre otros puntos de la ciudad donde se sospecha que podrían operar instalaciones similares, intensificando los controles para proteger a la población y garantizar la calidad del agua distribuida en Santa Marta.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades instaron a los ciudadanos a ser cautelosos, verificar el origen del agua que consumen y denunciar cualquier anomalía. El objetivo central es evitar la repetición de hechos similares y proteger la salud de la comunidad de Santa Marta.

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