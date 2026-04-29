Colombia

Pasajero asegura que encontró una servilleta con materia fecal en pleno vuelo: tuvo que viajar 6 horas con el mal olor

El incidente ha provocado rechazo en redes sociales, donde usuarios exigen una investigación exhaustiva para identificar al responsable

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La aerolínea anunció mediante un comunicado, investigación para dar con los responsables - crédito Avianca - @geripomato / X
La aerolínea anunció mediante un comunicado, investigación para dar con los responsables - crédito Avianca - @geripomato / X

El reciente caso viral contra Avianca ha sacudido a miles de usuarios en redes sociales, despertando indignación y preocupación por la higiene aérea en Colombia. “

Les quiero contar algo que le pasó a un amigo el 18 de abril de 2026 viajando de Bogotá a Chicago por Avianca. Al bajar la mesita para comer, se encuentra con un papel con caca pegado a la mesa. Si si. Caca.” Así inicia la denuncia pública de la cuenta de X @geripomato, acompañada de imágenes que rápidamente se difundieron, generando un debate nacional sobre los protocolos de limpieza y la responsabilidad de las aerolíneas.

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La molestia no se quedó solo en el mal rato del pasajero, sino en la respuesta institucional y las dudas sobre los procesos de aseo. El hecho ocurrió en la ruta Bogotá - Chicago y, según la denuncia, “la gente de @avianca todavía no se pronuncia al respecto. Esto es un tema de insalubridad. Ahí donde las personas comemos, resulta que no se limpia. Y esto se veía!” El pasajero se vio obligado a soportar el mal olor y la incomodidad durante las 6 horas y 30 minutos de vuelo, ya que no había otro asiento disponible, según la denunciante.

Usuarios en redes sociales cuestionaron la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección a bordo - crédito @geripomato / X
Usuarios en redes sociales cuestionaron la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección a bordo - crédito @geripomato / X

La publicación de @geripomato incluyó detalles sobre el manejo inicial del incidente: “Habló con la tripulación que también estaban sorprendidos. y llenaron un formulario que supuestamente iban a reportar en la Aerolínea. Acto seguido, ‘limpiaron’ el asiento pero aun olía terrible”.

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La indignación creció en X, donde usuarios replicaron: “Respondan! Una cosa es que el pasajero anterior sea cochino y falto de cultura, pero y los protocolos de aseo y desinfeccion? Ya se da cuenta uno que no limpian ni mierda, literal” y otros señalaron la gravedad del descuido: “Van a decir que la tarifa de economy no incluye limpieza”, “No tiene ni para pagarle a las aseadoras que deberían inmunizar el avión después de cada recorrido...”.

El debate fue más allá de la anécdota, invitando a cuestionar la eficacia de los controles sanitarios en el sector aéreo y exigiendo intervenciones del @MinSaludCol: “Les adjunto las fotos para que vean y ayuden a difundirlo a ver @aviancatoma cartas en el asunto y el @MinSaludCol les hace una inspección!!!”.

Avianca anunció una auditoría interna y revisión de protocolos tras la publicación del caso - crédito Avianca
Avianca anunció una auditoría interna y revisión de protocolos tras la publicación del caso - crédito Avianca

Ante la presión y la viralización, Avianca emitió un comunicado donde reconoció la situación y la calificó como “una condición de limpieza inaceptable a bordo de uno de nuestros vuelos”, aclarando que “este tipo de situaciones van en contra de nuestros estándares de higiene y del compromiso que tenemos con nuestros pasajeros, por lo que rechazamos categóricamente lo ocurrido.” La aerolínea agregó detalles sobre su procedimiento, asegurando que “cuando el cliente notificó a la tripulación, el equipo de Avianca limpió el espacio y le ofreció un cambio de silla, el cual este rechazó”.

El comunicado también enfatizó los protocolos internos: “En Avianca contamos con protocolos rigurosos de limpieza y seguridad a bordo, en estricta conformidad con los requerimientos sanitarios y la normativa vigente.”

Además, anunciaron una auditoría exhaustiva del vuelo, revisión de proveedores y personal, y posibles acciones legales si se determina que fue un acto de sabotaje: “Como resultado de la investigación, se llevarán a cabo los correctivos necesarios, de ser el caso, y se ejercerán las acciones legales a las que hubiere lugar, en caso de concluirse que se trató de un acto de saboteo”.

Protocolos de limpieza: ¿Qué exige la norma en Colombia?

El incidente ocurrió en el vuelo Bogotá–Chicago el 18 de abril de 2026, según la denuncia en redes sociales - crédito @geripomato / X
El incidente ocurrió en el vuelo Bogotá–Chicago el 18 de abril de 2026, según la denuncia en redes sociales - crédito @geripomato / X

Las aerolíneas en Colombia operan bajo lineamientos estrictos de bioseguridad, especialmente después de la pandemia. La normativa (Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil) exige procedimientos en varias fases: limpieza de tránsito entre vuelos, desinfección en las noches, limpieza profunda y limpieza exterior.

Se pone especial atención en superficies de alto contacto como mesas plegables, apoyabrazos, maleteros, botones, baños y cocinas. El objetivo es evitar focos de contagio y garantizar la seguridad sanitaria de pasajeros y tripulación.

Este caso ha reavivado preocupaciones sobre la higiene aérea y el cumplimiento real de los protocolos. Algunas voces en redes exigen inspecciones urgentes: “básicamente se le puede demandar a Avianca que su desaseo puede convertirse en un problema de salud publica.” Más allá del hecho aislado, el reto está en reconstruir la confianza del usuario y garantizar que la bioseguridad no sea solo un discurso, sino una práctica constante.

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