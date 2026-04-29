Pasajero asegura que encontró una servilleta con materia fecal en pleno vuelo: tuvo que viajar 6 horas con el mal olor

El reciente caso viral contra Avianca ha sacudido a miles de usuarios en redes sociales, despertando indignación y preocupación por la higiene aérea en Colombia. “
Les quiero contar algo que le pasó a un amigo el 18 de abril de 2026 viajando de Bogotá a Chicago por Avianca. Al bajar la mesita para comer, se encuentra con un papel con caca pegado a la mesa. Si si. Caca.” Así inicia la denuncia pública de la cuenta de X @geripomato, acompañada de imágenes que rápidamente se difundieron, generando un debate nacional sobre los protocolos de limpieza y la responsabilidad de las aerolíneas.
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La molestia no se quedó solo en el mal rato del pasajero, sino en la respuesta institucional y las dudas sobre los procesos de aseo. El hecho ocurrió en la ruta Bogotá - Chicago y, según la denuncia, “la gente de @avianca todavía no se pronuncia al respecto. Esto es un tema de insalubridad. Ahí donde las personas comemos, resulta que no se limpia. Y esto se veía!” El pasajero se vio obligado a soportar el mal olor y la incomodidad durante las 6 horas y 30 minutos de vuelo, ya que no había otro asiento disponible, según la denunciante.
La publicación de @geripomato incluyó detalles sobre el manejo inicial del incidente: “Habló con la tripulación que también estaban sorprendidos. y llenaron un formulario que supuestamente iban a reportar en la Aerolínea. Acto seguido, ‘limpiaron’ el asiento pero aun olía terrible”.
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La indignación creció en X, donde usuarios replicaron: “Respondan! Una cosa es que el pasajero anterior sea cochino y falto de cultura, pero y los protocolos de aseo y desinfeccion? Ya se da cuenta uno que no limpian ni mierda, literal” y otros señalaron la gravedad del descuido: “Van a decir que la tarifa de economy no incluye limpieza”, “No tiene ni para pagarle a las aseadoras que deberían inmunizar el avión después de cada recorrido...”.
El debate fue más allá de la anécdota, invitando a cuestionar la eficacia de los controles sanitarios en el sector aéreo y exigiendo intervenciones del @MinSaludCol: “Les adjunto las fotos para que vean y ayuden a difundirlo a ver @aviancatoma cartas en el asunto y el @MinSaludCol les hace una inspección!!!”.
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Ante la presión y la viralización, Avianca emitió un comunicado donde reconoció la situación y la calificó como “una condición de limpieza inaceptable a bordo de uno de nuestros vuelos”, aclarando que “este tipo de situaciones van en contra de nuestros estándares de higiene y del compromiso que tenemos con nuestros pasajeros, por lo que rechazamos categóricamente lo ocurrido.” La aerolínea agregó detalles sobre su procedimiento, asegurando que “cuando el cliente notificó a la tripulación, el equipo de Avianca limpió el espacio y le ofreció un cambio de silla, el cual este rechazó”.
El comunicado también enfatizó los protocolos internos: “En Avianca contamos con protocolos rigurosos de limpieza y seguridad a bordo, en estricta conformidad con los requerimientos sanitarios y la normativa vigente.”
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Además, anunciaron una auditoría exhaustiva del vuelo, revisión de proveedores y personal, y posibles acciones legales si se determina que fue un acto de sabotaje: “Como resultado de la investigación, se llevarán a cabo los correctivos necesarios, de ser el caso, y se ejercerán las acciones legales a las que hubiere lugar, en caso de concluirse que se trató de un acto de saboteo”.
Protocolos de limpieza: ¿Qué exige la norma en Colombia?
Las aerolíneas en Colombia operan bajo lineamientos estrictos de bioseguridad, especialmente después de la pandemia. La normativa (Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil) exige procedimientos en varias fases: limpieza de tránsito entre vuelos, desinfección en las noches, limpieza profunda y limpieza exterior.
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Se pone especial atención en superficies de alto contacto como mesas plegables, apoyabrazos, maleteros, botones, baños y cocinas. El objetivo es evitar focos de contagio y garantizar la seguridad sanitaria de pasajeros y tripulación.
Este caso ha reavivado preocupaciones sobre la higiene aérea y el cumplimiento real de los protocolos. Algunas voces en redes exigen inspecciones urgentes: “básicamente se le puede demandar a Avianca que su desaseo puede convertirse en un problema de salud publica.” Más allá del hecho aislado, el reto está en reconstruir la confianza del usuario y garantizar que la bioseguridad no sea solo un discurso, sino una práctica constante.
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