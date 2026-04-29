Esta es la fecha para el próximo partido de Millonarios en la Copa Sudamericana: un reto difícil

Millonarios quiere superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana, aunque el camino sea difícil - crédito Millonarios FC

Millonarios tuvo un partido complicado ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana, en la tercera jornada en el estadio El Campín, donde los azules recibieron a un cuadro brasileño con siete bajas, pero con el que solo pudo conseguir un empate en goles en la capital colombiana.

Los azules ahora se alistan para la cuarta jornada del certamen de la Conmebol, que será un día importante para los bogotanos porque se puede definir su camino en el torneo, ya sea para acercarse a los octavos, playoffs o quedarse afuera antes de tiempo.

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De otro lado, el compromiso se dará días después de la última fecha de la Liga BetPlay, otra obligación del equipo de Fabián Bustos porque depende de hasta tres resultados para asegurar su lugar en los cuartos de final, pues es undécimo con 25 puntos y visitará a Alianza el domingo 3 de mayo.

¿Cuándo jugará Millonarios?

Los embajadores no han tenido buena suerte en los torneos internacionales en el nuevo milenio, pues después de salir campeones de la Copa Merconorte 2001, no han vuelto a pasar de una fase de grupos en Libertadores y Sudamericana, lo que es una deuda con los aficionados.

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Millonarios volverá a aparecer en la escena internacional el jueves 7 de mayo, a partir de las 5 p. m., hora colombiana, para medirse con Boston River de Uruguay, conjunto que quiere revancha por la caída 1-0 en El Campín, en la segunda fecha del grupo C.

Millonarios y Boston River se enfrentaron en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

El encuentro se dará en el estadio Centenario de Montevideo, el mítico escenario del fútbol uruguayo con capacidad para 60.000 espectadores, que no es la sede habitual del club porque regularmente juega en el Campeones Olímpicos, en la ciudad de Florida, pero al ser muy pequeño, debió pasar a la capital de ese país.

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Será la primera vez en tres años que Millonarios visite Uruguay, donde venció a Peñarol por 2-0 en la Copa Sudamericana 2023, en fase de grupos y en el estadio Campeones del Siglo, pero no le alcanzó para pasar a la siguiente fase porque fue eliminado por América Mineiro y Defensa y Justicia.

Leonardo Castro estuvo en la victoria 2-0 de Millonarios sobre Peñarol en Montevideo, en la Copa Sudamericana 2023 - crédito Millonarios FC

De otra parte, en la primera salida de visitante de los embajadores en esta instancia, cayó por 2-0 ante O’Higgins de Chile, en la fecha 1, así que es una obligación del equipo azul sumar un triunfo afuera de casa, porque eso lo acercará a la pelea por los octavos de final.

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Frío empate en Bogotá

Millonarios y São Paulo igualaron 0-0 en el estadio El Campín de Bogotá, durante la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, en un encuentro que destacó por la ausencia por lesión de Radamel Falcao García y el regreso de Rodrigo Contreras en el conjunto local, así como las bajas de varios titulares habituales en el equipo brasileño.

Desde los primeros minutos, los embajadores presionaron en campo rival, generando la primera ocasión de peligro a los 9′, cuando un centro de David Mackalister Silva habilitó a Sebastián Valencia, cuyo remate se fue sobre el arco paulista.

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Millonarios y São Paulo empataron sin goles en la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Más tarde, Andrés Llinás estuvo cerca de anotar de cabeza al minuto 32, mientras que en el complemento, Leonardo Castro finalizó una jugada ofensiva que terminó en tiro de esquina, según la crónica del encuentro. La resistencia del equipo brasileño y la falta de precisión local mantuvieron el marcador en cero.

El equipo colombiano, que venía de una derrota de 0-2 ante O’Higgins y una victoria de 1-0 sobre Boston River, conserva opciones de clasificación, pero dejó escapar la posibilidad de aprovechar la localía en Bogotá, de donde se fue en medio de silbidos desde la tribuna por la mala presentación.

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