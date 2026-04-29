Colombia

Petro insiste en acceder a la necropsia de Kevin Acosta, niño diagnosticado con hemofilia: “Es obvio”

El Gobierno pidió a Medicina Legal que le permitiera revisar el informe para conocer la causa de muerte del menor. El instituto negó la petición

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Ariel Emilio Cortés Martínez se refirió temas relacionados con declaraciones del Presidente de la República y menciones a un requerimiento del 4 de marzo y un Juzgado Sexto el 14 de abril - crédito Medicina Legal

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que tenía un diagnóstico de hemofilia A severa y que por dos meses no recibió el medicamento que requería para su tratamiento. El menor falleció luego de una caída que resultó siendo fatal, al parecer, por la carencia de la medicina, que complicó su estado de salud.

La Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tenía la responsabilidad de garantizar la entrega y aplicación del medicamento para el niño, pero, según determinó la Procuraduría General de la Nación, hubo fallas que impidieron brindar garantías al menor.

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Sin embargo, en un Consejo de Ministros, el presidente Petro atribuyó parte de la responsabilidad a la familia de Kevin Acosta, por presunta negligencia al permitirle montar en bicicleta cuando sabían cuál era su condición de salud y los riesgos que corría al tener suspendido el tratamiento.

Gustavo Petro recordó que el Gobierno fue responsabilizado por la muerte de Kevin Acosta - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Gustavo Petro recordó que el Gobierno fue responsabilizado por la muerte de Kevin Acosta - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir...Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el mandatario en el encuentro con su gabinete ministerial.

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En medio de críticas e investigaciones que se adelantan al respecto, el Gobierno Petro ha estado intentando acceder al resultado de la necropsia del menor, para saber cuál fue la causa de muerte. El jefe de Estado acusó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de ocultar el informe para impedir que la administración lo conozca.

El instituto se pronunció al respecto, rechazando las aseveraciones del presidente Gustavo Petro y aclarando los lineamientos que se deben tener en cuenta para acceder a ese tipo de documentación.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
La Nueva EPS debía garantizar el medicamento a Kevin Acosta - crédito Nueva EPS

Petro insiste en conocer la necropsia de Kevin Acosta

No obstante, el mandatario insistió en que tanto el Gobierno como la ciudadanía merecen saber qué pasó con el menor de edad, teniendo en cuenta los señalamientos que se han hecho en contra de la administración, que ha sido acusada de tener responsabilidad política en los hechos por el deterioror de la Nueva EPS bajo la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

Si la prensa nos atacó durante semanas con el caso de la muerte del menor Kevin e hicieron públicos supuestos, es obvio que la sociedad merece saber la verdad de lo que aconteció”, aseveró Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que tiene derecho a pedir la necropsia de Kevin Acosta - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que tiene derecho a pedir la necropsia de Kevin Acosta - crédito @petrogustavo/X

Las explicaciones que dio Medicina Legal

Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, indicó que el instituto, “como auxiliar de la justicia”, no está facultado para entregar los resultados de las necropsias de los ciudadanos a entidades o a personas naturales sin que se cuente con una orden judicial. En ese sentido, precisó que esa documentación se entrega únicamente a las autoridades competentes que se encargan de adelantar investigaciones al respecto.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Acosta el 4 de marzo de 2026, y Medicina Legal respondió, siguiendo lo establecido en el ordenamiento jurídico. Luego, la cartera presentó una acción de tutela ante la negativa del instituto de entregar la información, alegando una presunta vulneración al derecho fundamental de petición, pero el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela.

El Instituto de Medicina Legal aclara que no puede entregar informes de necropsia a particulares sin orden judicial, conforme a la ley vigente.- - crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses/ Presidencia de Colombia/Redes sociales
El Instituto de Medicina Legal aclara que no puede entregar informes de necropsia a particulares sin orden judicial, conforme a la ley vigente - crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses/ Presidencia de Colombia/Redes sociales

“El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Cuarto, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, detalló.

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