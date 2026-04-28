Deportes

Luis Díaz recibe elogios del PSG, pese a caída con el Bayern en Champions: “Es muy difícil defender a un jugador así”

El extremo marcó uno de los goles de los alemanes, que recortaron diferencias para que el partido quedara 5-4 a favor de los franceses en las semifinales

Guardar
Luis Díaz destacó con el Bayern al marcar gol en la derrota en semifinales de Champions ante el PSG - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Luis Díaz destacó con el Bayern al marcar gol en la derrota en semifinales de Champions ante el PSG - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Luis Díaz volvió a brillar con el Bayern Múnich en la Champions League, pues luego de marcarle al Real Madrid en los dos duelos de los cuartos de final, le anotó al PSG en la ida de las semifinales, aunque su equipo perdió por 5-4 en el estadio Parque de los Príncipes.

Una de las figuras del PSG destacó el rendimiento del colombiano en el campo de juego; su habilidad y velocidad permitieron a los alemanes que el marcador en contra fuera por una diferencia menor a lo esperado, pues estaban perdiendo por tres tantos en el segundo tiempo.

PUBLICIDAD

Queda por saber si el guajiro tendrá descanso el fin de semana, de cara a la vuelta en el Allianz Arena para cuidarlo y, de paso, no se desgaste en las próximas semanas por la convocatoria de la selección Tricolor para la Copa del Mundo 2026, que saldrá a finales de mayo.

“Luis es un campeón”

El cafetero fue uno de los jugadores determinantes para que los alemanes pelearan en los 90 minutos por el triunfo, pues provocó el penal que abrió el marcador desde temprano para los bávaros y luego anotó el cuarto para sus compañeros, con el que inició a recortar diferencias.

PUBLICIDAD

Al finalizar el compromiso, Marquinhos habló sobre la destacada actuación de Luis Díaz en las semifinales, pues ya habían enfrentado al extremo en la fase inicial de la Champions League y sufrió por la caída 2-1 en París, donde tuvo revancha el 28 de abril para vencer 5-4.

Marquinhos se quejó con sus compañeros por permitir el gol de Luis Díaz ante el PSG - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Marquinhos se quejó con sus compañeros por permitir el gol de Luis Díaz ante el PSG - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En charla con la prensa, el defensor brasileño afirmó que el colombiano tiene mucha calidad para vencer a los defensores, por eso se dio su gol en el segundo tiempo y el penal, sumado a que el jugador estaba condicionado por una amonestación.

“Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”, fueron las palabras de Marquinho sobre el guajiro.

Marquinhos tratando de frenar a Luis Díaz en el área, durante el duelo del PSG y Bayern - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Marquinhos tratando de frenar a Luis Díaz en el área, durante el duelo del PSG y Bayern - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Para la vuelta, el PSG no se quedará en labor defensiva y buscará que se amplíe la ventaja a su favor, pues sabe que el Bayern irá con todo lo que tiene, sumado al apoyo de su afición en el Allianz Arena, para revertir la pizarra y quedarse con el cupo a la final.

“Luis Díaz redujo aún más la desventaja”

El impacto del atacante sobresalió en la prensa alemana, que resaltó su desempeño durante el encuentro. SportBild llevó la fotografía de Luis Díaz a su portada y resumió su protagonismo: “Tras una torpe entrada de Pacho sobre Díaz dentro del área, el árbitro Schärer pitó penalti de inmediato. Kane se encargó de ejecutarlo y colocó el balón con precisión en la esquina inferior derecha de la portería”.

Pese a la derrota, Bayern llega motivado para revertir el marcador en contra en las semis de Champions - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Pese a la derrota, Bayern llega motivado para revertir el marcador en contra en las semis de Champions - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En la crónica del medio alemán, también se destacó la reacción del conjunto de Vincent Kompany: “Bayern se negó a rendirse y reaccionó con fuerza. En cuestión de minutos, lograron remontar: primero, Upamecano marcó el 3-5 (65′), y poco después, Díaz redujo aún más la desventaja a 4-5 (69′). De repente, el partido volvió a estar completamente abierto”.

El portal Sky Sport, uno de los más leídos en ese país tituló el partido como “¡Un espectáculo histórico! Bayern demuestra carácter y puede soñar con la final” y remarcó la calidad del colombiano en el cuarto gol, con el que le dio tranquilidad a los alemanes para el compromiso de vuelta el miércoles 6 de mayo: “Díaz convirtió otro pase sublime de Kane en un gol de gran calidad técnica”.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichMarquinhosPGS vs BayernChampionsColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

La Tricolor Femenina, campeona en una ocasión del torneo, empató en su primera salida ante Argentina y aspira a uno de los cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Diego Perea, delantero colombiano que hace días pidió ayuda económica públicamente, relata cómo terminó en esta situación

El futbolista profesional contó quién tiene la responsabilidad del momento que atraviesa y contó la mala experiencia que tuvo en un equipo del fútbol colombiano

Diego Perea, delantero colombiano que hace días pidió ayuda económica públicamente, relata cómo terminó en esta situación

Millonarios recibió fuerte sanción por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2026: este es el valor que debe pagar el Embajador

El cuadro capitalino recibe una fuerte sanción económica tras los incidentes de seguridad ocurridos en el partido ante Boston River

Millonarios recibió fuerte sanción por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2026: este es el valor que debe pagar el Embajador

Gustavo Puerta está cerca de ser un fichaje bomba en Europa: lo buscaría un club campeón de liga

Gracias a sus buenas actuaciones en el Racing de Santander y estar a un paso del Mundial 2026 con la selección Colombia, el volante tendría opción de llegar a un histórico equipo

Gustavo Puerta está cerca de ser un fichaje bomba en Europa: lo buscaría un club campeón de liga

Millonarios vs. Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de la Copa Sudamericana

El ‘Embajador’ está obligado a ganar de local para seguir en la pelea para clasificar a los octavos de final de la ‘Otra mitad de la gloria’

Millonarios vs. Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales de su gira ‘Tropitour’ en El Campín

Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

Shakira lamentó la muerte de un trabajador durante el montaje de la tarima para su concierto en Brasil

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Diego Perea, delantero colombiano que hace días pidió ayuda económica públicamente, relata cómo terminó en esta situación

Millonarios recibió fuerte sanción por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2026: este es el valor que debe pagar el Embajador

Gustavo Puerta está cerca de ser un fichaje bomba en Europa: lo buscaría un club campeón de liga

Millonarios vs. Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de la Copa Sudamericana