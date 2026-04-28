Luis Díaz recibe elogios del PSG, pese a caída con el Bayern en Champions: “Es muy difícil defender a un jugador así”

Luis Díaz destacó con el Bayern al marcar gol en la derrota en semifinales de Champions ante el PSG - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Luis Díaz volvió a brillar con el Bayern Múnich en la Champions League, pues luego de marcarle al Real Madrid en los dos duelos de los cuartos de final, le anotó al PSG en la ida de las semifinales, aunque su equipo perdió por 5-4 en el estadio Parque de los Príncipes.

Una de las figuras del PSG destacó el rendimiento del colombiano en el campo de juego; su habilidad y velocidad permitieron a los alemanes que el marcador en contra fuera por una diferencia menor a lo esperado, pues estaban perdiendo por tres tantos en el segundo tiempo.

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Queda por saber si el guajiro tendrá descanso el fin de semana, de cara a la vuelta en el Allianz Arena para cuidarlo y, de paso, no se desgaste en las próximas semanas por la convocatoria de la selección Tricolor para la Copa del Mundo 2026, que saldrá a finales de mayo.

“Luis es un campeón”

El cafetero fue uno de los jugadores determinantes para que los alemanes pelearan en los 90 minutos por el triunfo, pues provocó el penal que abrió el marcador desde temprano para los bávaros y luego anotó el cuarto para sus compañeros, con el que inició a recortar diferencias.

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Al finalizar el compromiso, Marquinhos habló sobre la destacada actuación de Luis Díaz en las semifinales, pues ya habían enfrentado al extremo en la fase inicial de la Champions League y sufrió por la caída 2-1 en París, donde tuvo revancha el 28 de abril para vencer 5-4.

Marquinhos se quejó con sus compañeros por permitir el gol de Luis Díaz ante el PSG - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En charla con la prensa, el defensor brasileño afirmó que el colombiano tiene mucha calidad para vencer a los defensores, por eso se dio su gol en el segundo tiempo y el penal, sumado a que el jugador estaba condicionado por una amonestación.

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“Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”, fueron las palabras de Marquinho sobre el guajiro.

Marquinhos tratando de frenar a Luis Díaz en el área, durante el duelo del PSG y Bayern - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Para la vuelta, el PSG no se quedará en labor defensiva y buscará que se amplíe la ventaja a su favor, pues sabe que el Bayern irá con todo lo que tiene, sumado al apoyo de su afición en el Allianz Arena, para revertir la pizarra y quedarse con el cupo a la final.

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“Luis Díaz redujo aún más la desventaja”

El impacto del atacante sobresalió en la prensa alemana, que resaltó su desempeño durante el encuentro. SportBild llevó la fotografía de Luis Díaz a su portada y resumió su protagonismo: “Tras una torpe entrada de Pacho sobre Díaz dentro del área, el árbitro Schärer pitó penalti de inmediato. Kane se encargó de ejecutarlo y colocó el balón con precisión en la esquina inferior derecha de la portería”.

Pese a la derrota, Bayern llega motivado para revertir el marcador en contra en las semis de Champions - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En la crónica del medio alemán, también se destacó la reacción del conjunto de Vincent Kompany: “Bayern se negó a rendirse y reaccionó con fuerza. En cuestión de minutos, lograron remontar: primero, Upamecano marcó el 3-5 (65′), y poco después, Díaz redujo aún más la desventaja a 4-5 (69′). De repente, el partido volvió a estar completamente abierto”.

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El portal Sky Sport, uno de los más leídos en ese país tituló el partido como “¡Un espectáculo histórico! Bayern demuestra carácter y puede soñar con la final” y remarcó la calidad del colombiano en el cuarto gol, con el que le dio tranquilidad a los alemanes para el compromiso de vuelta el miércoles 6 de mayo: “Díaz convirtió otro pase sublime de Kane en un gol de gran calidad técnica”.