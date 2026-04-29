María Fernanda Cabal acusó a Petro de querer “robar el ahorro de los trabajadores” por los billones que iban a llegar a Colpensiones

María Fernanda Cabal estalló contra el presidente por oponerse a las decisiones del Consejo de Estado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las voces que defendieron la decisión del Consejo de Estado al frenar el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que ordenaba el traslado de billones de pesos del sistema pensional privado a Colpensiones; la dirigente del Centro Democrático cuestionó de forma directa al jefe de Estado y lo instó a respetar el fallo del alto tribunal.

El pronunciamiento surgió después de que la Corte administrativa suspendió de manera provisional y parcial el Decreto 415 de 2026, una norma que ordenaba el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones. La medida judicial detuvo el giro de cerca de $25 billones correspondientes a afiliados sin pensión.

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En medio de ese escenario, la senadora María Fernanda Cabal respondió al presidente Petro con un mensaje en redes sociales que elevó la confrontación institucional: “Aquí los que se quiere robar el ahorro de los trabajadores son usted y su pandilla. Respete las decisiones judiciales del @consejodeestado que está haciendo lo que corresponde en protección del ahorro de los ciudadanos que no es plata que usted haga campaña (sic)“.

María Fernanda Cabal cuestionó al mandatario y exigió respeto por las decisiones judiciales del Consejo de Estado - crédito @MariaFdaCabal/X

¿Qué dijo Petro que enfureció a la senadora María Fernanda Cabal?

Las palabras de la senadora del Centro Democrático surgieron luego de una fuerte publicación del presidente Petro en su cuenta de X, en la que cuestionó la actuación del alto tribunal frente al decreto que buscaba mover recursos del sistema pensional; de hecho, el mandatario sostuvo que la decisión afectaría la voluntad de los trabajadores.

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“El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, escribió el jefe de Estado.

En ese mismo mensaje, el mandatario convocó a movilizaciones para el primero de mayo, en el Día del Trabajo: “Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”.

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“La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”, añadió Petro en su publicación.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a fallo del Consejo de Estado sobre traslado de los fondos de pensiones - crédito @petrogustavo/X

Consejo de Estado suspende decreto pensional del Gobierno Petro

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional y parcial el Decreto 415 de 2026 que ordenaba el traslado de $25 billones desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión frenó de inmediato el giro de 20 billones asociados a 97.160 afiliados sin acceso aún a jubilación, mientras mantuvo activos 5 billones correspondientes a 22.472 pensionados.

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El alto tribunal tomó la medida bajo trámite de urgencia y sin notificación previa al Gobierno; el magistrado Juan Enrique Bedoya asumió el caso tras una demanda del ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez y consideró que la ejecución del decreto podía producir un daño irreparable si continuaba vigente. El escrito judicial señaló el riesgo de volver ineficaz una sentencia futura.

El análisis del Consejo de Estado se centró en la Ley 2381 de 2024, que establece que los recursos pensionales permanecen en las administradoras privadas hasta la consolidación de la pensión de vejez. El tribunal concluyó que el decreto alteró ese criterio al ordenar el traslado inmediato, lo que implicó un cambio sustancial en el contenido de la norma legal y no solo una reglamentación.

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El auto judicial concluyó que el Ejecutivo alteró un elemento esencial de la ley, por lo que el magistrado Bedoya señaló que el decreto no se limitó a reglamentar, sino que introdujo un cambio sustancial en el contenido normativo, lo que excede la facultad reglamentaria del Gobierno.

La decisión judicial dejó en suspenso el grueso de los recursos mientras avanza el estudio de fondo, además, el Gobierno conserva la opción de presentar recurso de súplica. En paralelo, entidades como el Banco de la República y la Procuraduría ya habían advertido límites jurídicos al decreto, mientras el mercado financiero reaccionó con presión sobre la deuda pública ante la magnitud del movimiento de recursos.

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