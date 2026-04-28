Colombia

Consejo de Estado suspendió artículo clave del decreto que ordenaba trasladar $25 billones de ahorro pensional a Colpensiones

La decisión frena provisionalmente el apartado que obligaba a mover recursos de afiliados sin pensión consolidada. La medida se da en medio de la demanda contra el decreto y el debate con el Gobierno

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Ilustración risográfica con el logo del Consejo de Estado, billetes de 100 pesos colombianos, una "X" roja bloqueando el flujo de dinero, y el logo de Colpensiones.
La ilustración muestra la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, simbolizado por billetes bloqueados por una "X" roja- crédito VisualesIA/Consejo de Estado/ Colpensiones

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una parte del Decreto 415 de 2026, la norma que obligaba a trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión se centra en el artículo 2 del decreto, uno de los puntos más sensibles de la medida.

Según la providencia, el alto tribunal concluyó que, tras una revisión inicial, hay razones suficientes para frenar ese apartado mientras se estudia el caso de fondo. En el documento se lee que “de la simple confrontación normativa (…) se observa, de manera preliminar, que el acto acusado (…) debe ser suspendido provisionalmente”.

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La suspensión no tumba todo el decreto, pero sí bloquea el componente que regulaba el traslado de recursos de afiliados que aún no han consolidado su derecho pensional. Es decir, personas que todavía no cumplen todos los requisitos para pensionarse.

La decisión responde a una demanda presentada por el abogado experto temas laborales y de seguridad social en Medellín, Jesús Hernando Baena Álvarez, en medio de un contexto de críticas y acciones judiciales contra la medida. Como se había conocido, los fondos privados también acudieron al Consejo de Estado para pedir la suspensión del decreto completo.

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El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, al considerar que habría una posible infracción normativa- crédito Consejo de Estado
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, al considerar que habría una posible infracción normativa- crédito Consejo de Estado

El tribunal aclaró que esta decisión no es definitiva. Se trata de una medida cautelar, lo que significa que busca evitar efectos mientras se analiza el caso. En ese sentido, el propio documento advierte que “no implica prejuzgamiento”, es decir, no anticipa el fallo final.

Para entender el alcance, hay que recordar qué ordenaba el decreto. La norma reglamentaba la reforma pensional y exigía trasladar los ahorros de quienes se cambiaron del sistema privado al público durante la llamada “ventana de oportunidad”. Ese proceso involucra recursos cercanos a $25 billones.

El artículo ahora suspendido era clave porque establecía cómo debían girarse esos recursos, incluso en casos donde los afiliados aún no estaban pensionados. Con la decisión, ese mecanismo queda congelado temporalmente.

El debate alrededor del decreto ha girado en torno a sus posibles efectos. En un documento técnico presentado por los fondos privados en otra demanda a parte, se advertía que la medida podía generar impactos en cadena sobre el sistema financiero.

El presidente Gustavo Petro aseguró que los ahorros pensionales “son propiedad privada del ahorrador” y deben trasladarse si el afiliado se cambia de régimen- crédito Colprensa/VisualesIA
La decisión frena temporalmente el traslado de recursos de afiliados que aún no han consolidado su derecho a pensión- crédito Colprensa/VisualesIA

Allí se señalaba que “el decreto 0415 genera un doble choque secuencial”. En términos simples, primero obligaría a vender activos dentro de los fondos, y luego podría provocar ventas masivas de títulos de deuda por parte de Colpensiones.

El mismo informe calculaba que esa dinámica podría llevar a una desvalorización de los portafolios entre $25,2 y $30,6 billones. También advertía sobre la posible pérdida de rendimientos futuros por cerca de $3,79 billones y un aumento del pasivo pensional superior a $43 billones.

Desde el Gobierno, la medida había sido defendida como una consecuencia de la reforma pensional. El argumento central es que los recursos deben acompañar al afiliado cuando este decide cambiar de régimen, para garantizar el pago de su pensión.

El decreto hacía parte de la reglamentación de la reforma pensional y contemplaba el traslado de cerca de $25 billones hacia Colpensiones- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y X
El decreto hacía parte de la reglamentación de la reforma pensional y contemplaba el traslado de cerca de $25 billones hacia Colpensiones- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y X

Con la decisión del Consejo de Estado, el proceso entra en una nueva etapa. Por ahora, el artículo suspendido no podrá aplicarse mientras se resuelve el caso de fondo. Esto introduce incertidumbre sobre la ejecución del traslado de recursos y sobre los tiempos en que podría implementarse.

El tribunal también indicó que, en esta fase, no es necesario analizar otros argumentos de la demanda, los cuales serán estudiados más adelante. Esto deja abierta la puerta a que el análisis completo del decreto incluya más puntos en discusión.

En la práctica, la decisión implica una pausa parcial en la aplicación del decreto. El resto de la norma sigue vigente, pero uno de sus componentes centrales queda en suspenso.

El caso continuará su trámite en el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto y sobre si la medida de traslado de recursos puede aplicarse en su totalidad.

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