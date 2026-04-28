Atlético de Madrid vs. Arsenal: hora y dónde ver en Colombia la otra semifinal de la Champions League

El momento cuando Viktor Gyökeres anota ante Atlético de Madrid en el estadio Emirates de Londres-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS

La temporada 2025-2026 en Europa poco a poco llega a su final, y mientras Bayern Múnich tendrá el duelo clave ante París Saint Germain en el parque de Los Príncipes por el primer duelo de semifinales de la Champions League, Atlético de Madrid y Arsenal protagonizarán la otra serie clave en el torneo de clubes más importante del mundo.

Con la confianza de regresar a una final europeado tras 10 años de ausencia, Atlético de Madrid apelará a la motivación y apoyo que brindan sus aficionados en la capital de España, mientras que el equipo de Mikel Arteta querrá seguir con su buen juego para llegar a una final continental después de dos décadas.

PUBLICIDAD

Se disputa el otro cupo a la final de la Champions League

Ingleses y españoles definirán al otro finalista de la UEFA Champions League 2025-2026-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS

El partido se jugará el 29 de abril de 2026 en el estadio Civitas Metropolitano a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro de dicho encuentro será el neerlandés Danny Makkelie.

PUBLICIDAD

Cómo vienen ambos al equipo al encuentro y el historial reciente

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid viene de obtener una victoria clave en la Liga de España ante Athletico de Bilbao-crédito Juan Barbosa/REUTERS

El 25 de abril de 2026, Atlético de Madrid rompió una racha negativa de cuatro partidos sin ganar tras derrotar en condición de local al Athletic Club de Bilbao por 3-2 por la Liga EASports de España.

Con los goles de Antoine Griezmann al 49 de partido, y el doblete de Alexander Sørloth al 49 y 54, los “Colchoneros” remontaron un partido que perdían gracias al gol de Aitor Paredes al 23 de partido.

PUBLICIDAD

El descuento para los vascos llegó al 90+7 gracias a Gorka Guruzeta al 90+7 de partido.

Así vienen los “Colchoneros” en sus últimos cinco juegos:

PUBLICIDAD

25 de abril de 2026 - Liga EASports: Atlético de Madrid 3-2 Athletic Club de Bilbao

22 de abril de 2026 - Liga EASports: Elche 3-2 Atlético de Madrid

18 de abril de 2026 - Final Copa del Rey: Atlético de Madrid 2-2 Real Sociedad (Real Sociedad ganó desde los tiros del punto penal el título)

14 de abril de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona FC

11 de abril de 2026 - Liga EASports: Sevilla 2-1 Atlético de Madrid

En lo que se refiere a la Champions League, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone eliminó en la fase de los cuartos de final al Barcelona FC por un global de 3-2.

Este fue el camino de los madrileños camino a este partido clave de semifinales de Copa de Europa:

PUBLICIDAD

14 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona FC

8 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Barcelona FC 0-2 Atlético de Madrid

18 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Tottenham 3-2 Atlético de Madrid

10 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

24 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final vuelta: Atlético de Madrid 4-1 Club Brujas

18 de febrero de 2026- Dieciseisavos de final ida: Club Brujas 3-3 Atlético de Madrid

Arsenal

Arsenal derrotó al Newcastle por la Premier League-crédito David Klein/REUTERS

Por los lados del Arsenal, viene de recuperase en la Premier League tras derrotar por 2-1 al Newcastle en el estadio Emirates de Londres, el 25 de abril de 2026.

Con el gol de Eberechi Eze al minuto 9, los “Gunners” (apodo del Arsenal) logró vencer a las “Urracas”, y quedó de forma parcial como líder de la Premier League de Inglaterra.

PUBLICIDAD

A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos:

25 de abril de 2026 - Premier League de Inglaterra: Arsenal 1-0 Newcastle

19 de abril de 2026 - Premier League de Inglaterra: Manchester City 2-1 Arsenal

15 de abril de 2026 - Champions League: Arsenal 0-0 Sporting Lisboa

11 de abril de 2026 - Premier League de Inglaterra: Arsenal 1-2 Bournemouth

7 de abril de 2026 - Champions League: Sporting Lisboa 0-1 Arsenal

En lo que se refiere a su camino en la Champions League, los ingleses vienen de derrotar a equipos fuertes en Portugal y Alemania. Así fue su camino para llegar a esta instancia de semifinales:

PUBLICIDAD

15 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Arsenal 0-0 Sporting de Lisboa

7 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal

17 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

11 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Bauer Leverkusen 1-1 Arsenal

Soccer Football - UEFA Champions League - Arsenal v Atletico Madrid - Emirates Stadium, London, Britain - October 21, 2025 Arsenal's Gabriel Martinelli scores their second goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

En lo que se refiere al último duelo que ingleses y españoles disputaron, hay que ir al 21 de noviembre de 2025 en el estadio Emirates de Londres, cuando Arsenal aplastó por 4-0 al Atlético de Madrid.

Los goles de Gabriel al 57, de Gabriel Martinelli al 64, y el doblete de Viktor Gyökeres al 67 y 70, completaron una noche única para el cuadro inglés.

PUBLICIDAD

Así quedaron en sus últimos cinco partidos:

21 de octubre de 2025 - Champions League: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

26 de octubre de 2018 - Amistoso internacional: Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

3 de mayo de 2018 - Europa League: Atlético de Madrid 1-0 Arsenal

26 de abril de 2018 - Europa League: Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

1 de agosto de 2009 - Copa Emirates: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid